Maluma explotó contra una fanática por llevar a su bebé al concierto del artista: "Irresponsabilidad"

El cantante frenó su show en México cuando se percató que había un menor de edad presente en el público.

El pasado sábado 9 de agosto, Maluma se presentó en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México, y dejó expuesta a una fanática que había asistido a su concierto con su hijo de un año.

En medio del recital, el artista interrumpió su presentación para dirigirse a la mujer. Primero le preguntó la edad del niño y, tras confirmar que tenía un año, le lanzó un fuerte mensaje.

Maluma 2 El artista expuso a una fanática que llevó a su hijo al concierto del cantante. Instagram Maluma- "¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu** mier** donde el sonido está durísimo?. Quiero saber, ¿qué está haciendo aquí?", le preguntó el artista a la mujer.

Acto seguido, Maluma señaló la imprudencia de la fanática: "La próxima vez, protéjale los oídos, o algo. La verdad, es un acto de irresponsabilidad; y usted lo está moviendo como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad, se lo digo con todo cariño y respeto ya que soy papá".