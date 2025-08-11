Maluma explotó contra una fanática por llevar a su bebé al concierto del artista: "Irresponsabilidad"
El cantante frenó su show en México cuando se percató que había un menor de edad presente en el público.
El pasado sábado 9 de agosto, Maluma se presentó en el Palacio de los Deportes, ubicado en la Ciudad de México, y dejó expuesta a una fanática que había asistido a su concierto con su hijo de un año.
En medio del recital, el artista interrumpió su presentación para dirigirse a la mujer. Primero le preguntó la edad del niño y, tras confirmar que tenía un año, le lanzó un fuerte mensaje.
"¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu** mier** donde el sonido está durísimo?. Quiero saber, ¿qué está haciendo aquí?", le preguntó el artista a la mujer.
Acto seguido, Maluma señaló la imprudencia de la fanática: "La próxima vez, protéjale los oídos, o algo. La verdad, es un acto de irresponsabilidad; y usted lo está moviendo como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad, se lo digo con todo cariño y respeto ya que soy papá".
"Yo a París (hija de Maluma) de un año nunca la hubiera traído a un concierto. Así es que para la próxima, sea un poco más consciente", concluyó el cantante.