El búnker de Messi en Medellín: cómo es el lujoso hotel donde se aloja el Inter Miami

Tras la derrota en Perú, el staff de Miami alquiló el 90% de la capacidad del hotel para garantizar la privacidad de Lionel Messi.

Lionel Messi encabeza la delegación del Inter Miami que revolucionó la ciudad de Medellín. / @leomessi

La fiebre por Lionel Messi se trasladó a Medellín y el impacto es total. En el marco de un amistoso internacional de pretemporada que enfrentará al Inter Miami contra Atlético Nacional este sábado 31 de enero, la capital antioqueña vive una verdadera revolución. Todo ocurre en las inmediaciones del búnker elegido por el equipo de las garzas para blindar al capitán de la Selección Argentina.

La increíble logística del Inter Miami para el desembarco en el Atanasio Girardot hotel messi colombia 5 El penthouse de Messi cuenta con terraza privada y zonas de conexión para sus guardaespaldas. @wake.biohotel La elección del Wake Bio Hotel no fue fruto del azar, sino de una feroz competencia inmobiliaria que se resolvió en las vísperas de este 2026. Según Sebastián Vallejo, gerente del establecimiento, el acuerdo se selló a finales de 2025.

hotel messi colombia 4 El penthouse de Messi cuenta con terraza privada y zonas de conexión para sus guardaespaldas. @wake.biohotel El factor decisivo fue la arquitectura del lugar: “No hay otro hotel que tenga nueve penthouses. Nosotros los tenemos, algunos incluso de dos pisos, con acceso exclusivo a una sola habitación. Eso fue algo que a seguridad le encantó”.

hotel messi colombia 3 Zonas de crioterapia a dos grados: el secreto del Inter Miami para la recuperación muscular. @wake.biohotel En la cima de este operativo se encuentra la suite de Lionel Messi, una residencia de “300 metros cuadrados, con terraza, tres dormitorios y habitaciones conectadas para su seguridad privada”. El espacio no solo es para el descanso; cuenta con jacuzzi propio y un área destinada a fisioterapia. En el mismo nivel de exclusividad se ubican sus laderos de confianza, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, además de los jefes de la delegación, Javier Mascherano y el mismísimo David Beckham, quien reservó un penthouse especial para la dirigencia.