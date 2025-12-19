Eduardo Feinmann protagonizó un tenso y desconcertante cruce con un entrevistado al que tildó de "gata flora"

Eduardo Feinmann debatió junto a Pablo Rossi algunas aristas de la marcha convocada este jueves por la Confederación General del Trabajo (CGT), para protestar contra la reforma laboral que propulsa el gobierno de Javier Milei. Tras calificar de "mugrientos" a los manifestantes por el basural que dejaron tras su paso por Plaza de Mayo, el conductor protagonizó un insólito cruce al entrevistar a un hombre que participó en el evento.

Todo comenzó cuando un movilero de A24 compartió imágenes que dejaron en claro el nivel de suciedad del lugar tras la marcha en cuestión. En ese momento, cuando algunos militantes le reclamaron al cronista que hable sobre la reforma laboral , Feinmann le pidió al notero que le acerque el micrófono a alguno de los convocados, situación que dio inicio a una tensa y desconcertante charla.

En primer lugar, el anfitrión de El Noticiero (A24) le preguntó al entrevistado que se presentó como Martín, si "estaba laburando". De manera categórica, el hombre respondió: "No me vas a hacer un reportaje personal, hablemos de la reforma laboral ". Entonces, Eduardo Feinmann habilitó con buena predisposición a que el manifestante explaye su opinión sobre el tema.

"Es en contra de todos los derechos de los trabajadores, eso vos como periodista tendrías que hacer un informe bastante fino y explicar, pero para que entiendan todas las clase sociales, no para las clases dominantes o las élites", interpeló sin rodeos Martín. A lo que Feinmann respondió consultando sobre cuál es la pérdida de derechos que "siente" el entrevistado. "Esto no es una sensación térmica, es una realidad. Si querés entraría en detalles, pero se pierden muchos derechos, y vos sabés muy bien los derechos que se pierden", redobló el detractor de la reforma laboral .

Acto seguido, el conductor pidió datos puntuales, y el hombre respondió: "Te van a poder despedir sin indemnización, hay un montón, es obsceno". Por su parte, Eduardo Feinmann retrucó: "No es verdad que lo van a despedir sin indemnización". Sin retroceder en su postura, el entrevistado intentó acorralar al comunicador argumentando cuestiones de ideología, a lo que el conductor de A24 contestó: "No es lo que pienso, es lo que dice la ley".

Eduardo Feinmann y su insólito cruce con un entrevistado por la reforma laboral

El cruce de Eduardo Feinmann con un entrevistado por la reforma laboral

En tono de incredulidad y arrogancia, Martín le pidió a Feinmann que lea el apartado de la ley que habla sobre el tema, y desacreditó el resumen que aportó el periodista por calificarlo de "personal". "No es personal, no se trata de personal, la ley dice que el trabajador despedido va a cobrar un mes por cada año trabajado, trabajaste 12 años, vas a recibir el mejor sueldo que hayas cobrado, por 12. ¿Se entiende? No es que no va a haber indemnización, eso es falso", sintetizó el conductor.

"¿Y antes cómo era?", reclamó el entrevistado ante la explicación de Eduardo Feinmann. "Lo mismo, lo que pasa es que había jueces que le agregaban cosas, que perjudicaba a todo el sistema. Es eso", le aclaró la figura de A24 al hombre que se presentó como un "emprendedor de la economia social" en el rubro textil.

Luego, cuando Feinmann le leyó el artículo 255 de la ley de reforma laboral, Martín desvió el tema al territorio de la chicana al reclamarle al periodista: "Me gustaría que siempre luches por la verdad. Una frase tuya muy importante que me quedó de hace tiempo, decía 'que Clarín y La Nación no mean agua bendita'".

Desconcertado, Eduardo Feinmann cuestionó: "¿Y qué tiene que ver, a qué viene eso ahora? Estamos hablando de la reforma laboral". El entrevistado insistió en sacar el foco del debate, y acusó al conductor de "manipular" y "tapar" aspectos relacionados con el tema.

"Es como la gata flora. Me pidió que le lea la ley, le acabo de leer el artículo, porque usted cree que no existía un artículo hablando de indemnizaciones", remarcó Feinmann. Pero el emprendedor volvió a personalizar el asunto al asegurar: "Vos siempre estás manipulando".

"¿Pero qué estoy manipulando? Le acabo de leer la ley que se va a tratar", subrayó Eduardo Feinmann elevando el tono. En tanto que a modo de insólito cierre, el entrevistado deslizó: "Escuchá, seguí hablando y profundizando sobre estos temas porque yo me tengo que ir. Vos estás haciendo un programa, yo estoy de onda y vos estás cobrando; y seguro que estás cobrando bien".

Por último, tras la salida del hombre que habló en el móvil, Feinmann concluyó con cierto desconsuelo: "Gritan que hablemos de la reforma laboral, le hacemos hablar de la reforma laboral, y eso tampoco gusta".