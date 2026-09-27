Eduardo Feinmann cruzó a Patricia Bullrich y la contradijo en un delicado tema: "La pifió"

Eduardo Feinmann marcó distancia respecto a Patricia Bullrich en un tema particularmente sensible, como el del posicionamiento de un par de juezas respecto al nuevo régimen penal juvenil . La senadora se pronunció en contra del juicio político a un par de magistradas de Buenos Aires que dictaron sentencias en las que cuestionaron la normativa vigente a nivel nacional.

Concretamente, Bullrich sostuvo la idea de que "ningún juez sea combatido por sus sentencias". En tal sentido, la funcionaria subrayó: "Me parece que ese es un tema que la política tiene que ordenar, porque yo estoy totalmente en contra de las dos juezas que pararon el régimen penal juvenil , totalmente en contra".

Acto seguido, Patricia Bullrich completó: "Ahora viene lo que no sé si les va a gustar, yo no les hago un juicio político por eso, porque es su sentencia. Y qué pasó, la Cámara se lo revocó, es decir que la segunda instancia le revocó la sentencia. Entonces, estamos en contra de que paren una ley del Congreso que hace 30 años se está discutiendo, ahora, ¿vale hacerles un juicio político por una sentencia? Yo creo que no".

Tras compartir al aire de A24 el video con la posición de la senadora, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi durante el pase que comparten en tal pantalla, aseguraron que "sí" vale la pena hacerles juicio político a las magistradas que cuestionaron el régimen penal juvenil .

Al defender su postura sobre el tema, Feinmann apuntó: "Mi argumento es muy sencillito, estas dos juezas, como tantos otros que debe haber, son un peligro para la sociedad, ese es el problema. El problema no es la sentencia, si pidió la constitucionalidad o no pidió la constitucionalidad, si quiso o no derogarlo. Eso no importa cero, lo que me importa a mí es la impunidad que da a los delincuentes, ese es el problema. Son enemigos de la sociedad".

Ampliando su contrapunto con la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Eduardo Feinmann sumó: "Vuelvo a insistir con este concepto, las lapicerras de estas dos juezas son un peligro. Esas dos lapiceras doctora Bullrich, son tan peligrosas como el arma que portan los delincuentes. Porque esas lapiceras los dejan en libertad para que sigan robando, matando, haciendo de las suyas".

En un tono más crispado, el conductor cruzó a Patricia Bullrich remarcándole: "Mientras tanto la sociedad, que a usted la vota, es la que sufre. Mientras aquellos que votan lo que a usted no le gusta, son los que empuñan las armas, y salen a matar, violar, secuestrar. No la entiendo, sinceramente".

Por su parte, Pablo Rossi arremetió: "Yo creo que muchos de sus votantes doctora Bullrich, no piensan como usted, y está decepcionando a aquellos que la votaron". En sintonía con su colega, Eduardo Feinmann concluyó tajante sobre la senadora: "La pifió, porque la seguridad que ella tanto pregona, y de lo que tanto se preocupó con 'el que las hace, las paga'... Dese cuenta que estas dos juezas con sus actitudes, no con esa sentencia, con sus actitudes provocan que no haya orden; y que la ley no se cumpla".