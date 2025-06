Duro revés para Elías Piccirillo tras una inesperada decisión de su abogado

En diálogo con el programa, el abogado describió el conflicto. " Fue un tema de desgaste. Hemos logrado mucho, hemos logrado bajar la calificación legal, hemos logrado que se ponga el foco en que la policía podría haber plantado la droga y no Piccirillo, logramos que se investigue la extorsión y lo que pasó en la escribanía y el famoso documento, pero no pudimos lograr lo que Elías quería, que era no estar en un establecimiento penitenciario. Podemos llamarlo disconformidad, y no sé si con mi labor, sino con la Justicia", explicó.