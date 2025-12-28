Dolorosa pérdida: falleció Ricardo Pereyra, reconocido cantante de tango

El mundo del tango perdió a una gran voz y una enorme figura como lo fue Ricardo Chiqui Pereyra.

El mundo del espectáculo vuelve a estar de luto luego de que se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Ricardo Pereyra a los 74 años. El cantante de tango no pudo recuperarse de las heridas que le provocó un accidente doméstico.

El reconocido cantor de tangos, oriundo de General Roca, permanecía internado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires con pronóstico reservado, luego de una caída desde una escalera que derivó en una cirugía de urgencia y un cuadro clínico que se tornó irreversible en las últimas horas.

A través de las redes sociales, la familia de Ricardo Chiqui Pereyra decidió comunicar el deceso del querido artista: "Sabiendo que ya muchos se enteraron, con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de "El Chiqui".

El mensaje de la familia de Ricardo Pereyra tras el fallecimiento Captura de pantalla 2025-12-28 104117 Tristeza por la muerte de Ricardo Pereyra. Foto: Facebook / Ricardo Chiqui Pereyra. "El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aun así no perdíamos la fe. Le pido un último favor... Mamá está destruida como el resto de la flia, pero ella, que era el pilar, hoy está más frágil que nunca", expresaron en el comunicado.