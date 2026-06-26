Dolor en la TV y el deporte argentino: murió otro querido luchador de 100% Lucha

El actor que dio vida al gigante de la máscara verde y amarilla falleció tras atravesar una compleja internación hospitalaria.

El mundo del entretenimiento y la televisión local se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de Sergio Aldo Carelli. El deportista y actor, reconocido masivamente por haber encarnado al entrañable personaje "Gorutta Jones" en el exitoso ciclo 100% Lucha, emitido por Telefe entre 2006 y 2010, murió este 25 de junio.

Sergio Carelli dio vida a Gorutta Jones, uno de los personajes más populares y queridos de 100% Lucha. Telefe Su partida se produjo luego de transitar varios meses con un cuadro de salud delicado que lo mantuvo internado en Buenos Aires, alejado de sus actividades laborales y rodeado por el afecto de sus antiguos compañeros de cuadrilátero.

La unión de sus compañeros de siempre El elenco de la recordada franquicia infantil sufrió dos pérdidas físicas muy seguidas en la última semana. Captura IG La confirmación del deceso llegó a través de una sentida publicación de Vicente Viloni, uno de los máximos referentes del programa de entretenimiento. “Amigo, sé que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho, que en paz descanses, Chiqui querido. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha”, escribió el luchador en sus perfiles digitales, haciendo alusión también a la reciente pérdida de Pablo Más Albert, el "Teniente Murphy", ocurrida apenas cuatro días antes.

Sus excompañeros de Telefe organizaron diversas cadenas de oración y colectas solidarias en los últimos meses. Instagram @danyhiphopman Carelli sufría un severo deterioro físico provocado por una lesión en el nervio ciático, sumado a complicaciones en su columna y caderas. En marzo de 2025, el actor había compartido sus temores en una entrevista con Teleshow desde su internación en el hospital Pirovano, donde los profesionales evaluaban los riesgos de una intervención.

Vicente Viloni despidió a su amigo con un emotivo mensaje en redes y destacó el apoyo de los fanáticos. Instagram @vilonicampeondelpueblo “Hay días que no puedo más del dolor”, había manifestado con crudeza en esa oportunidad, agregando: “Me da miedo que digan que no hay nada para hacer. Que tenga que vivir con esto el resto de mi vida”.