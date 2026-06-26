Adiós Mundial: se supo que Nico Occhiato dejó Estados Unidos tras el millonario pedido de Flor Peña
En medio de las versiones sobre una supuesta quita de patrocinadores, los detalles de la planificación pautada por el canal digital para la cita deportiva.
El universo del streaming local atraviesa jornadas de alta intensidad donde las decisiones comerciales se cruzan con los pasillos judiciales. Ángel de Brito reveló que Florencia Peña le reclama a Nico Occhiato una indemnización de 200 millones de pesos tras su conflictiva desvinculación de Luzu TV.
Qué incluiría el reclamo de Florencia Peña
Este drama económico estuvo motivado por la difusión al aire de una información errónea sobre el entorno de Lionel Messi por parte de la actriz. En este complejo escenario, se confirmó que el equipo del programa Nadie Dice Nada emprenderá el regreso a la Argentina desde los Estados Unidos de manera inmediata.
La rotunda decisión de Occhiato sobre el Mundial 2026
La coincidencia temporal de este viaje alimentó múltiples rumores sobre un supuesto recorte presupuestario. Sin embargo, el periodista Fefe Bongiorno aclaró en la pantalla de América TV que el retorno tras el partido frente a Jordania estaba pautado desde el inicio.
“Lo dijeron ellos”, remarcó el panelista para ratificar que la cobertura de la plataforma digital solo contemplaba de antemano la fase de grupos del Mundial 2026.
Por su parte, el productor y conductor de la señal buscó llevar tranquilidad sobre la continuidad de sus proyectos comerciales y la relación con las marcas que financian el espacio. "Para todos los que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira", sentenció Occhiato de forma contundente en sus canales oficiales.
Por el momento, lo único oficial es el pedido millonario de Flor Peña tras perder su trabajo en la señal de streaming y que Nico Occhiato y su equipo vivirá los siguientes partidos de la Selección Argentina desde el territorio nacional.
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