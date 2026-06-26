Adiós Mundial: se supo que Nico Occhiato dejó Estados Unidos tras el millonario pedido de Flor Peña

El universo del streaming local atraviesa jornadas de alta intensidad donde las decisiones comerciales se cruzan con los pasillos judiciales. Ángel de Brito reveló que Florencia Peña le reclama a Nico Occhiato una indemnización de 200 millones de pesos tras su conflictiva desvinculación de Luzu TV.

Este drama económico estuvo motivado por la difusión al aire de una información errónea sobre el entorno de Lionel Messi por parte de la actriz. En este complejo escenario, se confirmó que el equipo del programa Nadie Dice Nada emprenderá el regreso a la Argentina desde los Estados Unidos de manera inmediata.

La coincidencia temporal de este viaje alimentó múltiples rumores sobre un supuesto recorte presupuestario. Sin embargo, el periodista Fefe Bongiorno aclaró en la pantalla de América TV que el retorno tras el partido frente a Jordania estaba pautado desde el inicio.

“Lo dijeron ellos”, remarcó el panelista para ratificar que la cobertura de la plataforma digital solo contemplaba de antemano la fase de grupos del Mundial 2026.

Las autoridades de Luzu TV desmintieron que el regreso al país se deba a presiones de las marcas patrocinadoras.

Por su parte, el productor y conductor de la señal buscó llevar tranquilidad sobre la continuidad de sus proyectos comerciales y la relación con las marcas que financian el espacio. "Para todos los que se ponían contentos que era el fin de Luzu , no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira", sentenció Occhiato de forma contundente en sus canales oficiales.

El equipo de Nadie Dice Nada finalizará su transmisión desde los Estados Unidos tras completarse la primera fase del torneo. Instagram @nicoochiato

Por el momento, lo único oficial es el pedido millonario de Flor Peña tras perder su trabajo en la señal de streaming y que Nico Occhiato y su equipo vivirá los siguientes partidos de la Selección Argentina desde el territorio nacional.

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