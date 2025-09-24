Dieron a conocer detalles de la salud de Luis Brandoni tras la suspensión de la obra

En las últimas horas la noticia causó preocupación y finalmente salió a la luz qué fue lo que le pasó al actor.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra interpretan a dos personajes entrañables y llenos de matices en "Quién es Quién", ambos se enfrentan a dilemas que resonarán en la audiencia, invitándola a cuestionar sus propias relaciones. En medio del éxito de la obra, dieron la noticia que tuvieron que suspender una función.

"Informamos que por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche del espectáculo “Quién es quién” en el teatro Liceo. Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas", expresaron desde "Multiteatro".

Lo cierto es que desde TeleShow se contactaron con Carlos Rottemberg quien dio mayores precisiones sobre la salud del actor: "Él no estaba con fuerzas hoy para la función. No es nada grave, nada importante", comenzó contando para llevar tranquilidad.

Captura de pantalla 2025-09-24 214050 Luis Brandoni no pudo llevar adelante la obra de teatro. Foto: captura de pantalla Instagram/ @quienesquien.laobra.