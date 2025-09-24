Dieron a conocer detalles de la salud de Luis Brandoni tras la suspensión de la obra
En las últimas horas la noticia causó preocupación y finalmente salió a la luz qué fue lo que le pasó al actor.
Luis Brandoni y Soledad Silveyra interpretan a dos personajes entrañables y llenos de matices en "Quién es Quién", ambos se enfrentan a dilemas que resonarán en la audiencia, invitándola a cuestionar sus propias relaciones. En medio del éxito de la obra, dieron la noticia que tuvieron que suspender una función.
"Informamos que por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche del espectáculo “Quién es quién” en el teatro Liceo. Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas", expresaron desde "Multiteatro".
Lo cierto es que desde TeleShow se contactaron con Carlos Rottemberg quien dio mayores precisiones sobre la salud del actor: "Él no estaba con fuerzas hoy para la función. No es nada grave, nada importante", comenzó contando para llevar tranquilidad.
Luego, agregó: "No estaba para hacer la obra, fue una descompensación, le indicaron reposo para cuidarse, hoy no tiene la polenta necesaria. Eso fue lo que le dijeron, ahora está en la casa, lo lamentamos por el público".