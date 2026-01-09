¡Desnudo total! Ivana Nadal subió una foto al borde de la censura disfrutando del verano

La modelo sorprendió a sus seguidores luego de una picante historia que compartió.

Ivana Nadal se alejó hace tiempo del mundo de la televisión y ahora se encuentra muy activa en las redes sociales. En las últimas horas volvió a ser noticia luego de un fogoso posteo que compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores.

Fiel a su estilo descontracturado y promoviendo la conexión con la naturaleza, la conductora publicó una foto donde se la ve disfrutando de las instalaciones de un exclusivo spa completamente al natural.

En la imagen se la puede ver a la modelo de espaldas y apoyada en una lujosa pileta con cascada incluida. Además de esto, optó por no usar ninguna prenda de vestir y de esta manera dejó ver sus relucientes tatuajes.

Ivana Nada sorprendió a los seguidores con una picante foto Captura de pantalla 2026-01-08 212030 Ivana Nadal sorprendió a todos. Foto: Instagram / @ivinadal Pero esto no fue solo lo que llamó la atención, sino que además tenía una pícara invitación: "¿Venís?", expresó en el texto que acompaña al link de una conocida página de adultos en la que varias famosas, entre ellas Wanda Nara, se han creado perfiles.