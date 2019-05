Denunciaron al programa de Mariana Fabbiani

El 12 de abril en El Diario de Mariana entrevistaron al doctor Eduardo Yahbes, uno de los impulsores del movimiento antivacunas, generando un controversial debate en el programa sobre la aplicación de las vacunas, y generando indignación en las redes sociales por parte de usuarios, televidentes, científicos y periodistas.

En las últimas horas, una usuaria de Twitter conocida como AgarrateCatalina reveló que denunció en la Defensoría del Pueblo al ciclo de El Trece que conduce Mariana Fabbiani, y que se produjo una reunión con la producción. "Hace unos días denuncie en la defensoría del pueblo al programa de Mariana Fabianni por la nefasta emisión donde debatían si las vacunas si o no? La defensoría se reunió y quedaron en esto: Usar el espacio del programa para reivindicar el valor de las vacunas y su obligatoriedad", expresó al compartir una copia del documento.

El programa propone un encuadre del tema (la vacunación de la población) que propicia la difusión de información confusa a las audiencias

"Cuando la evidencia científica es contundente, no hay espacio para el debate. Perpetuar mitos y falsas creencias que causan un daño tan grave en la salud de la población es inadmisible", expresó la usuaria y agregó: "espero ansiosa que @ddm_oficial invite a profesionales a la altura de la problemática".

En la resolución de la Defensoría se expresa que "el programa propone un encuadre del tema (la vacunación de la población) que propicia la difusión de información confusa a las audiencias". A su vez, hace referencia a algunos comentarios de Fabbiani asegurando que dejan espacio "a ese sentido inconveniente, diluyendo el carácter de obligación y responsabilidad que comporta la vacunación de la sociedad".

La producción de DDM se presentó el 23 de abril en la Defensoría del Pueblo y acordó realizar "una producción del tema, a modo de reparación simbólica, en la cual se brinde a las audiencias información socialmente relevante sobre la vacunación".

Tras la emisión del polémico programa, fueron muchas las voces disonantes que reclamaron que no se le puede dar espacio a una persona que fomente la no vacunación. "Qué vergüenza. No hay debate posible entre atentar contra la salud pública o no. Esto es de una irresponsabilidad supina", expresó desde las redes sociales la periodista y escritora Florencia Etcheves.

“Es un debate inexistente, no entren en esa boludez que es una moda, la vacuna salvan vidas”, expresó Jorge Rial, claramente indignado por lo que pasó en el magazine de El Trece.

"Me cuentan que en el diario de Mariana @ddm_oficial están debatiendo sobre VACUNAS SI O VACUNAS NO. Parece que no aprendemos más. Darle espacio a ese tipo de debates es un crimen contra la salud pública. Realmente no entiendo el juego al desconocimiento que le hacen los medios", escribió el científico del CONICET Fabricio Ballarini.

Fuente: Exitoína