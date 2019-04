Rial disparó de manera fulminante contra "El Diario de Mariana"

Jorge Rial inició una nueva transmisión de Intrusos de una manera distinta a la habitual, ya que decidió hacer un fuerte descargo en contra de lo sucedido el día viernes en el programa de Mariana Fabbiani, cuando se dio lugar a un debate acerca de si estaban bien o no las vacunas, invitando a un doctor del Hospital Garrahan para hablar a favor, y al Dr. Eduardo Yahbes, uno de los impulsores del movimiento que está en contra.

“Es un debate inexistente, no entren en esa boludez que es una moda, la vacuna salvan vidas”, expresó el conductor de América, claramente indignado por lo que pasó en el magazine de El Trece.

“¿Ustedes pondrían en riesgo la vida de tu hijo, sobrino, hermano? Porque es eso. No entren en esa pelotudez, se los pido por favor, ya hay sarampión y encima ahora faltan vacunas”, declaró el periodista, que además se quejó de la transición del Ministerio de Salud a Secretaría por parte del gobierno de Mauricio Macri.

“¡No tenemos Ministerio de Salud!”, repitió fervientemente el Intruso, y agregó: “Antes teníamos el mejor plan de vacunación gratuito y para todos”.

“Estamos volviendo a entrar al Siglo XVIII, algunos dicen que la tierra es plana, ¿qué sigue? ¿Un pederasta diciendo que está bien acostarse con nenes?”, exclamó enojado Rial a raíz de lo que pasó en El Diario de Mariana.

“Es un debate inexistente, no entren en un juego que no existe”, enfatizó el conductor, para luego proceder a hacer dos reclamos. “Que vuelva el Ministerio de Salud, pongan pilas en la salud pública, y desde los medios de comunicación hay que ser responsables”, solicitó Rial.

La charla que aconteció en el programa de El Trece ya había sido duramente denostada por otra personalidad de los medios, Florencia Etcheves, quien fue muy crítica. "Qué vergüenza. No hay debate posible entre atentar contra la salud pública o no. Esto es de una irresponsabilidad supina”, escribió en sus redes. Otra periodista que expresó su enojo contra Fabbiani y su equipo fue María O’Donnell, quien también se descargó en la red social del pajarito. “No da todo lo mismo, ni es todo equiparable. No hay ‘debate’ posible si de un lado hay evidencia y del otro, una relatividad que es peligrosa. Los medios, y en este caso el programa de Fabbiani, deben -o deberían- cumplir una función social, más allá de la búsqueda del rating”, opinó la conductora de FM Metro.

