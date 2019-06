Debut fallido: el jurado del Bailando destrozó a Morena Rial

Fue una noche picante para el jurando del Bailando 2019, y la salsa de a tres de Morena Rial y Charlotte Caniggia lo sufrió en carne propia. El trío se llevó el puntaje más bajo de la noche y unas devoluciones demoledoras.

Finalmente, después de tanta espera, Morena hizo su debut en la pista de ShowMatch acompañando a la pareja de Charlotte y Agustín Reyero, con quienes bailó la "Salsa de a tres". El trío recorrió la pista al ritmo de Sin pijama, de Becky G, pero la coreografía no fue del agrado del jurado ni del BAR y los liquidaron.

“Somos amigas de alma… Nos conocimos en la fiesta de mi programa de televisión (Caniggia Libre) y pegamos joda y buena onda”, reveló Caniggia en la previa. Cuando le preguntaron a More si sentía que Charlotte era una de sus mejores amigas, la hija de Jorge Rial respondió: "Sí, es una muy buena amiga".

Al momento de evaluar la performance, De Brito, que tenía el voto secreto, no tuvo piedad: “Espantoso. Les faltó mucho ensayo. Les falta mucho ensayo. Podrían haber hecho algo mejor. Fue una caminata poco interesante, para mi duró media hora. Fue interminable. Una lástima".

"Sos una ladri, Charlotte", chicaneó el jurado. "Como vos con tu programa", le respondió sin filtro la joven.

Por su parte, Carolina "Pampita" Ardohain, les puso 6, les hizo varias correcciones y señaló: “Estuvieron desparejos y desprolijos. Tienen que corregir la posición de los brazos y las rodillas, el truco final salió sucio, en algunos momentos iban a destiempo. A More la vi bien, tenía movimientos de caderas. Obviamente no es bailarina y a esta altura del certamen se nota mucho la diferencia con el resto de los participantes. Le puso actitud”.

Florencia Peña puntuó con un 5, e hizo hincapié en el crecimiento de Charlotte y agregó: “No fue una hermosa noche del trío, pero me gustó mucho la previa. Me gustaría verla bailar de nuevo a Morena”.

Aunque la coreo recibió críticas, hubo un momento de máxima emotividad cuando Marcelo Polino dedicó algunas palabras a Morena. “Antes de hacer la devolución de la danza, quiero decir que estoy muy emocionado de que More este aquí”, confesó el jurado y luego agregó: “La conozco desde el día en el que llegó a la casa de sus padres. Sé que es una nena muy luchadora, que no ha tenido una vida fácil. La vida te ha mandado una familia hermosa que has formado y te la re mereces", dijo notablemente conmovido.

Fue entonces que More rompió en llanto. Al advertir su emoción, Polino agregó: “Sos una persona que la peleás y nunca bajás los brazos, y pasaste momentos muy duros… Estás acá, de pie, estás en la pista Eran unas ganas que tenías y me parece que eso tiene mucho valor, más allá del desencuentro de los pasos en esta primera gala. Estoy feliz de que estés acá, y contento de tu familia, del chico que te acompaña y del bebé hermoso que tenés”.

“Se que no debe ser fácil enfrentarte, exponerte en la pista. Sos una niña que ha sufrido mucho bullying y lo seguís sufriendo y sin embargo vas para adelante, estar parada acá. Diste a luz hace pocos meses y para una mamá reciente debe ser complicado desde lo físico estar acá. Mira que sos valiente eh”, destacó el jurado.

Para finalizar, viendo el bajísimo puntaje que cosechó el trío dijo: “Así que vamos para adelante y me encantaría que te quedes, porque hoy Charlotte fue un ancla que te hundió”.

A su turno, Flavio Mendoza no anduvo con vueltas: “Fue un desastre todo. Pero para Morena no es fácil. Acá los que fallaron fueron la coreógrafa y los dos bailarines principales. Para mí es punto para abajo”, anunció el jurado del BAR luego de ver la actitud de Charlotte, y, enojado, le dijo: "Yo me rompo la cabeza para no decir una palabra para que alguien se vaya a ofender, te lo estoy diciendo con respeto y te digo todo con buena onda, pero esta vez falló".

Laura Fidalgo sugirió que Agustín baile un poco más y mantuvo la nota, mientras que Aníbal Pachano bajó un punto y concluyó: “Es un desastre. Charlotte tiene que escuchar”.

El puntaje total, sin el número que puso De Brito, terminó siendo 13 puntos, colocándolas en lo más bajo de la tabla de posiciones hasta el momento. "Y bueno, nos veremos en el duelo", dijo Morena resignada.

