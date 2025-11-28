Débora Plager hizo un potente discurso en los Martín Fierro de Cable: "Le pido a todos los colegas que..."

La destacada periodista fue galardonada en la noche de premiación a la televisión por cable. Sus palabras capturaron la atención en la gran noche.

La más reciente gala de entrega de los premios a la televisión por cable se convirtió en el escenario de un momento de profundo impacto y reflexión. La experimentada comunicadora Débora Plager, reconocida por su labor en distintos programas informativos como +Info Tarde y +Periodismo, fue la elegida para recibir el máximo galardón en la categoría de Mejor Conducción Femenina en a entrega de los Premios Martín Fierro. Este logro no solo subraya su trayectoria, que se extiende al ámbito radial en Radio Rivadavia, sino que le dio una plataforma para emitir una de las declaraciones más poderosas de la ceremonia, generando un eco inmediato entre los presentes y el público.

El categórico pedido de Débora Plager a sus colegas y la prensa Plager Débora Plager fue reconocida por APTRA con el Martín Fierro de Cable a la mejor conductora femenina. Foto: NA Tras los agradecimientos habituales a su equipo y producción, el tono de la premiada viró hacia la coyuntura del periodismo. Débora Plager recogió las expresiones de otros profesionales de la prensa que habían condenado los ataques y descalificaciones al sector. Con firmeza, la conductora expresó su apoyo a esta postura, pero elevó la vara al exigir una consistencia ética transversal: “Quiero decirles que he escuchado esta noche aquí a muchos colegas de la prensa cuestionar los agravios al periodismo, porque eso es una manera de cercenar la libertad de expresión. Me sumo a ello y también le pido a todos los colegas que están hoy aquí que lo hagamos siempre”, enfatizó ante la audiencia.

La distinción recibida, el Martín Fierro de Cable, fue el telón de fondo para que la figura de LN+ y Radio Rivadavia recordara un principio que considera fundamental. Su intervención resonó particularmente porque apuntó a la necesidad de mantener la crítica y la defensa de la prensa sin importar quién ostente el poder político. No se limitó a la condena actual, sino que hizo un llamado a la coherencia histórica.

“Reivindico a los que lo hicimos cuando gobernaban otros, porque esos agravios, esos insultos, también constituyeron un cercenamiento a la libertad de expresión. Y siempre lo es, porque es una relación asimétrica, indudablemente”, aseveró Plager, reforzando la idea de que la defensa de la actividad periodística y la libertad de expresión debe ser un valor innegociable y permanente.