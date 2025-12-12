Cuánto cuesta un desayuno gourmet y uno clásico en la cafetería de Julieta Poggio: ¿accesible o caro?

La ex concursante de Gran Hermano, Julieta Poggio, inauguró su proyecto gastronómico Raíza by JuliPo. Cuánto cuestan los productos más llamativos y clásicos.

La influencer y ex Gran Hermano Julieta Poggio acaba de sumergirse en el mundo empresarial con la apertura de Raíza by JuliPo, una flamante cafetería ubicada dentro del vivero que sus padres estrenaron en Pilar. Tras una espectacular fiesta de apertura, el local se convirtió en un hit y el foco de atención se trasladó a sus precios.

Cuánto dinero es necesario para degustar en la cafetería de Juli Poggio La nueva cafetería de Julieta Poggio. La primera gran sorpresa para los usuarios de redes fue la valoración de los costos, que fueron considerados generalmente accesibles. Los precios de la cafetería clásica inician con un espresso a $3500, pasando por el cortado jarrito a $3700 y el café con leche a $4700.

carta cafe julipo 2 Los precios de la panadería. @raizaviverocafe carta cafe julipo Algunos precios de la cafetería. @raizaviverocafe Sin embargo, los valores se incrementan con las opciones más elaboradas. Los lattes saborizados (como avellana o pistacho) y el mocaccino alcanzan los $5700. El segmento de autor es más exclusivo, con infusiones como el café Raíza o el JuliPo (con dulce de leche y crema) que llegan a $7500. El producto estrella y más fotografiado es el "So Cute", una vistosa chocolatada rosa con una galleta de Hello Kitty, cuyo valor asciende a $9500.

juli poggio cafe En el menú de panadería y pastelería, hay una notoria variedad. Se pueden conseguir medialunas de manteca o grasa a un precio competitivo de $1600, y las cookies de pistacho y chocolate blanco por $6000. Para los postres, los cuadrados de brownie, limón o mini cheesecake se cotizan a $7500.

cafe juli po Detalles de la cafetería de Julieta Poggio. @raizaviverocafe cafe juli po 2 Detalles de la cafetería de Julieta Poggio. @raizaviverocafe Para quienes buscan alternativas frías, los lattes saborizados fríos tienen un costo de $5800, mientras que los milkshakes cuestan $7500.