Cuando el rock argentino saltó junto al Indio: la historia del pogo más grande del mundo

El rock argentino no sería lo mismo sin los recitales masivos de Indio Solari , donde el público y la música se funden en un solo movimiento. Entre los momentos más recordados está la creación de lo que se conoció como el “pogo más grande del mundo” , una tradición que convirtió los conciertos en experiencias únicas de conexión y euforia colectiva.

Aunque no existe una fecha exacta de la primera vez que Solari pronunció la frase, su concepto se consolidó en los escenarios desde finales de la década de 2000 y principios de 2010 , durante sus shows con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado . La canción que más encarnó este fenómeno fue Ji Ji Ji, el clásico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que hoy es sinónimo de saltos, gritos y un pogo multitudinario.

Una de las referencias más tempranas aparece en el concierto en Tandil en noviembre de 2010 , donde miles de fanáticos formaron un círculo de saltos que quedó registrado en múltiples cámaras y luego se difundió en videos recopilatorios. Desde entonces, la expresión “pogo más grande del mundo” empezó a circular entre los seguidores y en los medios.

Luego en Mendoza se llevó a cabo un histórico concierto el 14 de septiembre de 2013 en el Autódromo Ciudad de San Martín , cuando Solari se presentó con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ante una multitud enorme. Según los medios, unas 120000 personas asistieron oficialmente al show, aunque algunas crónicas estiman que incluso se acercaron a 150000 personas , convirtiéndose en uno de los recitales más multitudinarios de la música argentina.

El cierre con “Ji Ji Ji” —el clásico que siempre detonaba el momento del pogo— es recordado como uno de los pogos más grandes del mundo , con la multitud saltando bajo lluvia, frío y aguanieve. Medios incluso lo bautizaron como el “pogo más grande del universo” debido a la magnitud del momento.

Show en San Martín Mendoza Indio Solari YouTube: Indio Solari Oficial

El fenómeno se consolidó con recitales históricos que reunieron a más de 170.000 personas en Gualeguaychú (2014) y más de 200.000 asistentes en eventos posteriores, donde la energía colectiva del público convirtió a los shows en verdaderas experiencias inolvidables, elevando la frase de Solari a mito cultural.

Un legado que trasciende la música

El “pogo más grande del mundo” no solo refleja la magnitud de sus conciertos, sino también la forma en que Solari conectaba con su público. Más allá de la música, sus shows eran encuentros comunitarios: un espacio donde la pasión, la música y la libertad de expresión se encontraban en cada salto.

En entrevistas y comentarios posteriores, Solari incluso comparó la experiencia con los grandes conciertos internacionales, bromeando sobre quién tendría “el pogo más grande del mundo”, consolidando su estatus de leyenda del rock argentino. Cada concierto se volvió un rito: un lugar donde miles de personas compartían la misma emoción y la misma energía, saltando al unísono durante los temas más icónicos.

Memoria colectiva y mito vivo por siempre

Años después, la idea del pogo sigue presente en la memoria de los fanáticos y en los registros de los conciertos. La frase ya no es solo literal: representa la pasión de una generación que vivió el rock como experiencia física y emocional. Para muchos, asistir a un show del Indio Solari significa formar parte de ese movimiento histórico, donde la música y el público se vuelven uno solo.

El “pogo más grande del mundo” es más que un salto: es símbolo de un legado que Solari construyó con décadas de música, letras inolvidables y la capacidad de unir a multitudes en un solo ritmo. Años después de aquel primer salto multitudinario, sigue siendo un hito de la cultura rock argentina, recordando que Solari no solo creó canciones, sino también experiencias únicas e irrepetibles.