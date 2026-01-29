¿Crisis o lujo? Maxi López expuso sus exigentes condiciones para mudarse a Argentina y cómo desea que sea su mansión

Maxi López busca una propiedad de cinco dormitorios con salida directa al agua y un presupuesto que llega a los 20 mil dólares mensuales.

La mudanza al mismo barrio que Wanda Nara generó rumores de celos y malestar familiar. / Telefe

El desembarco definitivo de Maxi López en Argentina ya es un hecho y el mercado inmobiliario de zona norte está en llamas. Con su participación estelar en MasterChef Celebrity y su rol activo en el streaming de Olga, el exdelantero de River Plate decidió buscar un hogar de lujo para instalarse durante los próximos doce meses.

Daniela Christiansson y Maxi López se encuentran en la Argentina En una entrevista, la modelo sueca contó cómo se conoció con el ex futbolista USD 20.000 por mes: el impresionante presupuesto de Maxi para su nueva vida en Argentina. Archivo MDZ Según detalló el periodista Santiago Sposato en A la tarde, el objetivo es reunir a su esposa, la modelo Daniela Christiansson, y a sus hijos menores en un entorno de máxima exclusividad para transitar este año de contratos confirmados en la televisión local.

Los detalles del millonario contrato que Maxi López busca firmar en Nordelta Las exigencias de Maxi no son para cualquiera. La búsqueda se centra en propiedades de categoría premium, preferentemente en el barrio Yacht, aunque baraja alternativas en Golf, Virazón o Los Puntes. Los requisitos son claros: vista a la laguna, al menos cinco habitaciones y un contrato que no baje del año de duración.

Por este capricho habitacional, el exjugador estaría dispuesto a desembolsar entre USD 18.000 y 20.000 por mes, una cifra que reactivó las versiones sobre su presente patrimonial y la supuesta molestia de Christiansson por la cercanía geográfica con Wanda Nara.

maxi lopez y daniela El barrio Yacht es la opción preferida del exfutbolista para estar cerca de sus hijos mayores. Archivo MDZ Ante la ola de especulaciones sobre posibles problemas financieros que habrían motivado su regreso, el rubio fue tajante al aire de Puro Show. Lejos de mostrarse preocupado, desestimó cualquier quiebra y puso el foco en lo afectivo: “Estoy bien, no me puedo quejar. Todo lo que hago y lo de venirme a la Argentina es para estar con mis hijos. Aparte, estoy aprendiendo cosas nuevas, eso es lo que me divierte”.