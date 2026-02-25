Condenaron a Nicolás Mattioli por la muerte de la cicilista que atropelló en Santa Fe

La noticia fue confirmada por el periodista Mauro Szeta en sus redes sociales y te contamos los datos sobre la condena que recibió el hijo de Leo Mattioli.

En el mes de septiembre del 2024, Nicolás Mattioli fue noticia luego de que atropelló a una ciclista en la provincia de Santa Fe. El hijo del reconocido artista se encontraba volviendo de su show y lamentablemente la mujer perdió la vida.

La víctima fatal fue identificada por sus familiares que se trasladaron al lugar del accidente. Claudia Decurgez tenía 45 años y, si bien Nicolás Mattioli se quedó para auxiliarla, mucho no pudo hacer y terminó falleciendo en el lugar, el personal médico que se dirigió allí constató el deceso.

En las últimas horas se confirmó que el cantante fue condenado a tres años de prisión con ejecución condicional bajo la carátula de "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor".

Hay que aclarar que, al no tener antecedentes penales, Nicolás Mattioli podrá seguir en libertad. La Justicia, además de la condena, impuso fuertes condiciones sobre el cantante de cumbia santafesino.