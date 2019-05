Con temor a la censura, Cande Tinelli posteó sus fotos al desnudo

Candelaria Tinelli compartió una reflexión en su cuenta de Instagram sobre los tatuajes que tiene en todo su cuerpo. Además, publicó dos fotos en las cuales se la ve totalmente desnuda y datan del proceso en que se realizó el diseño en Francia.

En ese entonces, la hija de Marcelo Tinelli viajó a Toulouse y pasó por cinco sesiones para que el reconocido tatuador Guy Le Tatooer terminara su trabajo. En su momento, se manejó con total hermetismo y ni siquiera había mostrado a través de las redes sociales que había viajado.

Sin embargo, se difundieron las imágenes en un diario argentino. "Quería morime de vergüenza", confesó Cande en las últimas horas. Ocurre que las imágenes habían sido posteadas por su tatuador, pero no había revelado que ella había sido su cliente. "Cool girl from somewhere" (chica cool de algún lado), escribió Le Tatooer en las redes sociales.

"Sufría por lo que la gente podía pensar de mí", continuó diciendo.

"Hoy, la verdad me importa tan poco que las subo yo", continuó y agregó que está orgullosa "del cuadro que tengo en la espalda y en la cola".

Cande tiene más de tres millones y medio de seguidores en Instagram y tras la publicación de las fotos, especula que la red social pueda borrarle la publicación por el tipo de contenido. "Fija que la censuran los perejiles", advirtió.