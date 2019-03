Cande Tinelli incendió las redes con un desnudo total

Hace un mes, Cande Tinelli volvió a hacer de las suyas e hizo explotar las redes sociales al compartir una osada foto en primer plano de su cola. Si bien la it girl suele seducir con sus curvas desde Instagram, no deja de sorprender ni de generar repercusión.

Por eso la hija de Marcelo Tinelli volvió a causar sensación en las últimas horas al levantar la temperatura del fin de semana XXL con una imagen en la que queda claro que está totalmente desnuda. "Why aren’t you scared of me? (¿Por qué no me tienes miedo?)", escribió junto a la fotografía.

Frente a un espejo en el baño, y en blanco y negro, Cande dejó traslucir toda su sensualidad, cosechando todo tipo de comentarios y más de 100.000 likes en su posteo en Instagram. Si bien la iamgen es medio cuerpo, su cintura deja en evidencia que no tiene ropa interior, mientras se tapa las lolas con sus brazos.

Fuente: Exitoína