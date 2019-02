Carlos Perciavalle le pidió perdón a Antonio Gasalla a través de un video por sus declaraciones sobre la salud del cómico que generaron tanta polémica.

"Doctor Pierri, Miguel, me gustaría que le haga llegar a Antonio lo mal que me siento de haber lastimado o haber dicho cosas que no le cayeron bien. Yo le pido perdón, yo lo quiero de toda mi vida", comenzó el uruguayo.

"Para mí, él lo sabe, es el mejor actor argentino, y una maravillosa persona. Lo quiero mucho y lo último que quiero es que se sienta desgraciado por mi culpa", añadió.

Y siguió: "Quiero agradecerle al Doctor Pierri que ha sido tan franco, tan abierto y tan directo y, por supuesto, tan humano, porque este es un problema evidentemente humano".

"Y gracias a Miguel, y por supuesto gracias a quien tengo al lado, Fernando Burlando, que es un hombre también maravilloso", finalizó Perciavalle.

Fuente: Primicias Ya