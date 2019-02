Perciavalle, duro con Gasalla: "Tiene cáncer por una cuestión de karma"

Lo que parecía ser un móvil cómo cualquier otro, no lo fue. Este miércoles por la tarde, Carlos Perciavalle brindó una charla en Todas Las Tardes y desorientó a más de uno cuando anunció que Antonio Gasalla padece cáncer.

Todo comenzó cuando desde Canal Nueve le preguntaron si iba a trabajar este año con el artista. Al respecto advirtió: "No creo porque Antonio no está muy bien físicamente. Tiene algo en el... no te puedo decir porque no soy médico. Y además tiene tanta plata con 'Más Respeto Que Soy Tu Madre' que no le hace falta trabajar".

Carlos Perciavalle y Antonio Gasalla

Acto seguido, sus palabras preocupó al todo el panel que insistió para que Perciavalle responda qué enfermedad tiene Gasalla. "Cuando suspendió la obra estaba comprometido con su salud. Son esas seis letras inmundas. Tiene en los tobillos, en las rodillas y en las articulaciones".

Luego de comentar eso, no tuvo más remedio que afirmar: "Él tiene cáncer". "¿Tiene que ver con los huesos?", preguntaron desde el canal. Por lo que contestó: "Más o menos".

"Antonio ha tenido una vida divina, para lo feo que es", bromeó. Y agregó convencido: "Está lleno de oro y ha trabajando muchísimo".

"Será el karma que le toca en la vida. Tiene que reírse un poco más, disfrutar más. Lo digo en serio. Antonio es una persona buenísima, pero tiene que reírse un poco más", concluyó el artista.

Recordemos que hace seis años, el hermano de Antonio había manifestado que le habían detectado un carcinoma de piel: "Tenía algo que le molestaba y cuando fue al médico le dijeron que lo tenían que operar. Ya lo operaron. Se está recuperando".

Fuentes: Diario Show, Teleshow y Primicias Ya