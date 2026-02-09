Cambio sorpresivo: revelan el nuevo nombre que le darían a la TV Pública

En las últimas horas, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni brindó una entrevista donde dejó muy en claro que la TV Pública tendrá cambios y uno de los más importantes será el nombre. Esto sorprendió a todos y se conocieron nuevos detalles al respecto.

Al referirse específicamente a los medios de comunicación públicos, el funcionario subrayó que la Televisión Pública no podrá ser privatizada debido a impedimentos legales vigentes. Sin embargo, anticipó que el canal estatal cambiará su denominación como una señal simbólica de transformación. “No se va a llamar más Televisión Pública”, afirmó.

El periodista Nacho Rodríguez compartió en su cuenta de X (antes Twitter) información al respecto y sorprendió al contar el nuevo nombre que llevaría la señal: "Se reflota nuevamente el nuevo nombre de Canal 7: ARGENTINA TV en reemplazo de TV Pública".

Revelaron el nuevo nombre que llevaría la TV Pública Captura de pantalla 2026-02-09 162914 El nuevo nombre que llevaría la TV Pública. Foto: X / @NachoRodriOk. "El logo será realizado por el departamento creativo de la actual TV Pública, lo cual no tendrá costo. Esto había quedado postergado y se retomó en estos días", expresó en otra parte de la información.