Cambio sorpresivo: revelan el nuevo nombre que le darían a la TV Pública
Luego de las declaraciones de Manuel Adorni, el periodista Nacho Rodríguez compartió información al respecto.
En las últimas horas, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni brindó una entrevista donde dejó muy en claro que la TV Pública tendrá cambios y uno de los más importantes será el nombre. Esto sorprendió a todos y se conocieron nuevos detalles al respecto.
Al referirse específicamente a los medios de comunicación públicos, el funcionario subrayó que la Televisión Pública no podrá ser privatizada debido a impedimentos legales vigentes. Sin embargo, anticipó que el canal estatal cambiará su denominación como una señal simbólica de transformación. “No se va a llamar más Televisión Pública”, afirmó.
El periodista Nacho Rodríguez compartió en su cuenta de X (antes Twitter) información al respecto y sorprendió al contar el nuevo nombre que llevaría la señal: "Se reflota nuevamente el nuevo nombre de Canal 7: ARGENTINA TV en reemplazo de TV Pública".
Revelaron el nuevo nombre que llevaría la TV Pública
"El logo será realizado por el departamento creativo de la actual TV Pública, lo cual no tendrá costo. Esto había quedado postergado y se retomó en estos días", expresó en otra parte de la información.
Adorni explicó en una entrevista concedida a Infobae y difundida este domingo, que el cambio de nombre busca marcar un quiebre con el esquema anterior y alinearse con la política de reducción del gasto y rediseño del rol del Estado.