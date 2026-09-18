¿Buscás plan para salir este sábado? Te compartimos las mejores propuestas en Mendoza

El sábado 19 de septiembre viene con una agenda súper cargada y no hay excusa para quedarse en casa. La oferta cultural de este fin de semana tiene alternativas para salir en pareja, con amigos o en familia.

Horario: a las 20 h se realizará la Feria Sideral (objetos, gráfica, cerámica, accesorios), y a las 21 h comienza la función.

La entrada anticipada tiene un valor de $12.000 y en taquilla de $15.000. Las reservas se hacen al siguiente número de teléfono: 2616308740.

Dónde: Sala 3, en la Nave Cultural (Av. España y Juan Agustín Maza, Ciudad).

Horario: 21.30 h.

La entrada general cuesta $20.000. Se pueden adquirir por la página EntradaWeb o en boletería del teatro.

La función es parte de la gira despedida de la propuesta. Gentileza Prensa.

Nuevas historias argentinas: Felipe Pigna y Pedro Saborido renuevan su propuesta, que fusiona el rigor histórico con la ironía y el ingenio.

Dónde: Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz (Colón 27, Godoy Cruz).

Horario: 21 h.

Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb y en boletería del teatro. Solo quedan disponibles tickets para la platea baja, a un precio de $46.000.

Río Casciani, Acosta y Páez. Gentileza Prensa.

Río Casciani, Acosta y Páez: el concierto propone un amplio repertorio que combina composiciones propias con obras de grandes referentes de la música argentina y latinoamericana, entre ellos Astor Piazzolla, Carnota, Egberto Gismonti, Plaza y Barbieri, entre otros.

Dónde: Sala Living (Carrodilla, Luján de Cuyo).

Horario: 20.30 h.

La entrada general tiene un costo de $20.000 y se consigue por EntradaWeb.

Marian Jungla. EntradaWeb.

Marian Jungla: el músico ofrecerá un show cargado de ritmo, melodía y la energía característica del funk, el soul y los sonidos latinos. En esta velada especial, estará acompañado por su banda estable: Gabriel Dellinocenti en batería, Marcos Arias en guitarra y Luis Navarro en bajo, para recorrer los temas más emblemáticos de sus álbumes, además de presentar en exclusiva nuevas composiciones.

Dónde: Sala Teatrino, en la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Horario: 20.30 h.

La entrada tiene un valor de $8.000 y se compra por EntradaWeb.