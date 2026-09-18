¿Buscás plan para salir este sábado? Te compartimos las mejores propuestas en Mendoza
Una guía rápida con los mejores espectáculos del fin de semana. Opciones variadas para salir de la rutina y disfrutar de Mendoza este sábado.
El sábado 19 de septiembre viene con una agenda súper cargada y no hay excusa para quedarse en casa. La oferta cultural de este fin de semana tiene alternativas para salir en pareja, con amigos o en familia.
A continuación, te compartimos los mejores planes en Mendoza para este sábado:
- Gal Gal: un bucle de cuerpos. Un glitch. Una perturbación temporal. Un fallo inesperado que pulsa. Se reescribe. Se reinicia. Un código insistente, desconocido…. una coreografía.
Dónde: Teatro El Taller (Granaderos 1964, Ciudad).
Horario: a las 20 h se realizará la Feria Sideral (objetos, gráfica, cerámica, accesorios), y a las 21 h comienza la función.
La entrada anticipada tiene un valor de $12.000 y en taquilla de $15.000. Las reservas se hacen al siguiente número de teléfono: 2616308740.
- Fastidiosa: el espectáculo invita al público a sumergirse en un viaje donde las contradicciones se vuelven pura comedia, asegurando una experiencia liberadora en la que es imposible no pasarla bien y sentirse identificado.
Dónde: Sala 3, en la Nave Cultural (Av. España y Juan Agustín Maza, Ciudad).
Horario: 21.30 h.
La entrada general cuesta $20.000. Se pueden adquirir por la página EntradaWeb o en boletería del teatro.
- Nuevas historias argentinas: Felipe Pigna y Pedro Saborido renuevan su propuesta, que fusiona el rigor histórico con la ironía y el ingenio.
Dónde: Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz (Colón 27, Godoy Cruz).
Horario: 21 h.
Las entradas se consiguen a través de EntradaWeb y en boletería del teatro. Solo quedan disponibles tickets para la platea baja, a un precio de $46.000.
- Río Casciani, Acosta y Páez: el concierto propone un amplio repertorio que combina composiciones propias con obras de grandes referentes de la música argentina y latinoamericana, entre ellos Astor Piazzolla, Carnota, Egberto Gismonti, Plaza y Barbieri, entre otros.
Dónde: Sala Living (Carrodilla, Luján de Cuyo).
Horario: 20.30 h.
La entrada general tiene un costo de $20.000 y se consigue por EntradaWeb.
- Marian Jungla: el músico ofrecerá un show cargado de ritmo, melodía y la energía característica del funk, el soul y los sonidos latinos. En esta velada especial, estará acompañado por su banda estable: Gabriel Dellinocenti en batería, Marcos Arias en guitarra y Luis Navarro en bajo, para recorrer los temas más emblemáticos de sus álbumes, además de presentar en exclusiva nuevas composiciones.
Dónde: Sala Teatrino, en la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).
Horario: 20.30 h.
La entrada tiene un valor de $8.000 y se compra por EntradaWeb.