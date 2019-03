Brancatelli pidió que se adelanten las elecciones

Con el dólar muy cerca de los 45 pesos, y pronósticos que vaticinan una suba aún mayor; una inflación que sigue creciendo y generando nuevos pobres en la Argentina, la situación económica del país es bastante crítica. Y obviamente, quienes están en las antípodas ideológicas del gobierno de Mauricio Macri, no se cansan de marcar la dramática realidad que vive la gente. Pero Diego Brancatelli fue un paso más allá, y pidió el adelantamiento de las elecciones pautadas para octubre.

"Si creen que son razones políticas. Si repiten que los mercados esto y lo otro por miedo a que gane CFK, si no Gobiernan porque están en campaña... Por qué no adelantan las elecciones y definimos si ratifica el rumbo o empezamos a mejorar? Así no se aguanta más. Pongan fecha", lanzó el panelista de Intratables en su cuenta de Twitter.

Si creen que son razones políticas.

Si repiten q los mercados esto y lo otro por miedo a que gane CFK, si no Gobiernan xq están en campaña...

Por que no adelantan las elecciones y definimos si ratifica el rumbo o empezamos a mejorar ??????????

Así no se aguanta más.

Pongan fecha. https://t.co/dVZrzOTMVK — Diego Brancatelli (@diegobranca) 28 de marzo de 2019

Luego de su propuesta, sus detractores en las redes sociales salieron a cuestionarlo en las redes sociales, tildándolo de desestabilizador y antipatria por desear que el Presidente se vaya antes de finalizar su mandato.

Un día antes, el periodista había escrito: " 44.30 el #dólar Con @CFKArgentina por mucho, muchísimo menos, estaban TODOS los canales en cadena nacional, graphs en rojo furioso y música de tensión. Periodistas con tonos de tragedia advirtiendo el apocalipsis. Pero no. Gobierna Macri. Silencio total. Discutamos Periodismo ".

Defensor a ultranza del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hace unos días había viralizado la imagen de una boleta que lo ponía cono vicepresidente de la ex mandataria. "Si votaste a Macri una vez, te pudiste haber equivocado. Si con estos tres años no te bastó para darte cuenta, ya sos mala persona", sentenció en esa oportunidad.

Vale recordar que, además de los críticas de macristas y trolls, sus comentarios en Twitter lo llevaron a tener un fuerte cruce con Alfredo Casero (el humorista es un fiel seguidor de Mauricio Macri). “Brancatelli, bancate la pelusa si te gusta el durazno. No salgas a llorar para hacer quilombo, porque en realidad no tiene nada que ver”, lo cruzó el actor.

Fuente: Exitoína