¡Bombazo! El ex de Dai Fernández estaría saliendo con un famosa cantante argentina

Tras finalizar su relación la actriz, el bailarín estaría forjando un lazo especial con una de las estrellas de la música urbana más grandes de Latinoamérica.

El ambiente del espectáculo se sacudió con una revelación que une los caminos de una estrella de la música urbana y un conocido exponente de la danza. A escasas semanas de concluir su relación con Dai Fernández, el bailarín Gonzalo Gerber estaría inmerso en el comienzo de una relación junto a la aclamada cantante. La información trascendió en el programa Intrusos (América TV), gracias a las fuentes de la cronista Karina Iavícoli, generando un revuelo inmediato en las redes y medios digitales.

La conocida jujeña Cazzu, reconocida por ser una de las figuras más influyentes del trap en español, se encuentra actualmente desarrollando su tour internacional. En este trayecto que la llevó a tierras mexicanas, la artista viajó escoltada por su staff de colaboradores, entre los que se encuentra el talentoso bailarín. Durante esta travesía profesional, se rumorea que Gerber habría proporcionado un significativo sostén afectivo a la "Jefa del Trap", en medio de los trascendidos que la vincularon a su expareja y padre de su hija Inti, Christian Nodal.

El posible romance de la famosa cantante y Gonzalo Gerber Primicia explosiva: el ex de Dai Fernández, Gonzalo Gerber, y Cazzu, ¿un romance secreto? Primicia explosiva: el ex de Dai Fernández, Gonzalo Gerber, y Cazzu, ¿un romance secreto? Video: Intrusos (América TV) Fue Iavícoli quien arrojó luz sobre esta naciente conexión. "Gonzalo Gerber estaría iniciando un acercamiento con Cazzu", aseveró al aire, subrayando de manera enfática que existe "muy buena onda" entre ambos artistas. Este ambiente de camaradería y confianza mutua habría sido cultivado gracias a la convivencia y el trabajo compartido.

Sumando detalles a la primicia, el conductor Adrián Pallares complementó la información al destacar el entorno en el que se gestó esta cercanía. "Él viajó a México con Cazzu para trabajar en su show", precisó, ubicando el inicio del romance en medio de la vorágine de la gira artística y la rutina de ensayos y presentaciones.