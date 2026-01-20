¡Bomba! Afirman que dos figuras principales de América pasarían a El Nueve: quiénes son

El periodista Leo Arias lanzó una fuerte información en sus redes sobre dos conductores muy famosos.

Los cambios en la televisión se encuentran activos en este verano 2026 y en las últimas horas revelaron que dos figuras de América podrían pasar a El Nueve, protagonizando la bomba del "mercado de pases" de los medios. El periodista Leo Arias fue quien reveló la información.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) dejó en claro que El Nueve se fijó en dos conductores para reforzar su grilla. Se trata nada más y nada menos que de Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas.

Ambos se despidieron de Pasó en América y, si bien Sabrina se encuentra reemplazando a Yanina Latorre en SQP, el futuro de ambos es una verdadera incógnita: "Quieren a Tartu y Sabrina Rojas (ojo con el prime time). Negociación muy difícil, pero el canal los quiere".

Además de este dato, confesó que una exconductora de Telefe podría llegar a El Nueve. Por el momento, Sabrina Rojas ni Tartu han reaccionado a esta información y todo queda sujeto a confirmación oficial.