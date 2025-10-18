Beto Casella destapó la verdadera razón por la que Nicolás Occhiato contó la final de La Voz Argentina

El certamen terminó con un sabor amargo y las repercusiones han continuado. Ahora, el conductor de Bendita expuso al presentador del reality.

La Voz Argentina terminó el 13 de octubre, pero los diversos comentarios y críticas hacia la culminación del ciclo han perdurado hasta los días posteriores al suceso. En las últimas horas, el conductor de la emisión; Nicolás Occhiato, estalló contra la producción del programa y dio explicaciones sobre las decisiones en la final.

Considerando que los espectadores esperaban una final en vivo, las múltiples quejas en todas las redes sociales no se hicieron esperar. Es por eso que el presentador decidió confesar todo y expuso su enojo contra las resoluciones de Telefe ante el programa. Pese a la actitud, el comunicador fue defenestrado por Beto Casella y contó los verdaderos motivos por los que Occhiato decidió hablar.

Algunas frases destacadas de Occhiato Embed - Indignado con Telefe: Nicolás Occhiato criticó la final de La Voz Argentina y contó por qué no fue en vivo "Nunca es así la final de la voz, que pasa, el canal tenía la necesidad de que durara un mes más y las agendas de los jurados no estaban para que ayer podamos estar en vivo", expresó Nicolás en Luzu TV.

Por último, cerró con una frase letal contra la producción: "La final debería haber sido hace un mes, pero lo cuento así para que se entienda el por qué de la poca emoción para un laburo que se hizo muy groso, un laburo de la conch* de la lora".

Beto Casella, fulminante El conductor de Bendita, opinó sobre la situación y decidió expresarse sobre el supuesto motivo que lo llevó a Occhiato a hablar: “Es raro que un conductor cuente todo a la mañana siguiente, lo que se supone que es la magia de la tele".