Benjamín Vicuña habló del contrato prenupcial que firmará con la China Suárez

Días atrás, la China Suárez reveló que antes de pasar por el Registro Civil, firmará un contrato con Benjamín Vicuña, su pareja:

"¡Quiero casarme! Pero claro que firmando un prenup, con todo claro... No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar de trabajar jamás", dejó en claro la actriz.

El domingo por la noche, fue Vicuña quien se refirió al tema, en diálogo con Infama (América).

"Yo de eso como que no me gusta dar muchos detalles, ya se sabe lo que se tiene que saber y el resto es amor", declaró Benjamín para el programa conducido por Pia Shaw.

Tras una repregunta del cronista para que brinde más datos al respecto, Vicuña reiteró su consigna anterior: “Son detalles. No me parece para nada curioso, es algo que se hace”.

Ante la consulta sobre si le parece que es una decisión material, el actor de la tira de Pol-ka y El Trece repitió una vez más su parecer. “Son decisiones que cada pareja toma, no voy a dar más detalles”, sentenció.

Fuentes: Primicias Ya y Exitoína