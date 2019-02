Benjamín Vicuña habló de los tarifazos en Argentina

Benjamín Vicuña está haciendo una obra de teatro sobre una pareja en problemas y para promocionarla habló en el programa radial Momento Sábado.

Si bien todo comenzó con el actor hablando sobre el psicoanálisis, Vicuña indicó que "cuando ya agotaste todas las posibilidades, un mediador, un consejero o terapeuta te puede ayudar, sobre todo porque te hacen reconocer cuando se instalan vicios como el destrato".

Al hablar sobre la actualidad del país, el actor resaltó que "Argentina está muy cara. Más que Londres. Está caro para todos". Vicuña se puso serio al hablar al respecto y reflexionó sobre el tema asegurando: "Tengo conciencia social. Estoy rodeado de un equipo de gente, escucho, sé lo difícil que es, cómo le cuesta a la gente llegar a fin de mes. Todos hemos hechos esfuerzos por subir el sueldo de las personas con las que trabajamos porque es un reclamo legítimo. Los tarizafos se fueron a las nubes y eso se traduce en enojo y rabia en la gente", consideró Vicuña.

Pero sus palabras no quedaron solo en su opinión sobre la situación del país sino que el actor chileno también se refirió a la dictadura de Augusto Pinochet: "La gente que dice que la dictadura en Chile no fue brutal son unos negadores. Produje un documental que se llama 'Chile Imágenes prohibidas' con mucho material, algunas imágenes no se habían visto en ningún lado, entrevistas con familiares que siguen esperando a sus familiares. Son cosas que realmente te emocionan", indicó Vicuña, quien destacó que "es responsabilidad de nosotros que no se pierda, que se instale la memoria y no se vuelva a repetir".