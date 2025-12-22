Baby Etchecopar estalló contra un entrevistado y le dijo de todo: "Sos un pelot..."

El conductor arremetió contra un manifestante que participó en una protesta frente al Congreso. El hombre se mostró orgulloso de ser "negro, villero y choripanero", y el periodista lo retrucó tajantemente.

Baby Etchecopar despidió la temporada 2025 de su programa televisivo con un momento en el que fiel a su estilo, se despachó sin filtro contra un entrevistado que participó de una protesta frente al Congreso.

Tras agradecer al público por su acompañamiento durante todo el año, y ratificar la continuidad de Basta Baby (A24), en el mismo y horario y con el mismo equipo, Etchecopar protagonizó un catártico instante cuando al finalizar su editorial, desde su ciclo compartieron imágenes de manifestantes que se concentraron el día en que la Cámara de Diputados trató el Presupuesto 2026.

En ese contexto, un movilero consultó a un joven que ofreció una confusa explicación sobre el motivo de su presencia en la protesta frente al Congreso, y allí un hombre increpó al cronista asegurando que el periodismo "le lava la cabeza a la gente". Acto seguido, el manifestante reclamó: "Ustedes le lavan la cabeza a la gente, ese Beibi, yo los miro, le doy rating a ustedes. De mis compañeros no vino ninguno, les hicieron creer que están allá arriba, como que son arquitectos, ingenieros. Yo soy negro, villero, colectivero, choripanero y yo soy agradecido a la vida. Agradecido a Cristina, Cristina libre".

Tras salir al aire el video en cuestión, Baby Etchecopar increpó al entrevistado al sostener: "Si vos hermano querido, te ponés contento por ser negro, villero, choripanero y todo eso; sos un pelot... porque sos un fracasado. Hay veinte formas de decir 'fracasé en la vida', vos las explicaste. Sos villero, choripanero, agradecido a una mina que está presa por chorra, por estafa. Tenés todo equivocado".

Baby Etchecopar estalló contra un hombre que participó en una protesta frente al Congreso Baby Etchecopar estalló contra un manifestante Luego, Etchecopar siguió retrucando al hombre que participó en la protesta frente al Congreso argumentando: "Estás diciendo bolude... No hay que estar orgulloso de ser pobre. No hay que estar orgulloso de ser cristinista. Hay que estar orgulloso de los logros que uno consigue con el laburo. Sino ¿sabés cómo se llama eso que tenés vos?, conformismo. 'Soy negro, villero, total qué esfuerzo voy a hacer', la zona de confort".