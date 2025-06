Así se veia Mauro Icardi antes de debutar en el fútbol y ser pareja de Wanda Nara

mauro icardi (2).jpg Wanda Nara y Mauro Icardi cuando mantenían un vínculo de amor. @wanda_nara

“La Selección española ya me dijo si quería jugar con ella, pero me quisieron hacer cambiar el pasaporte”, se lo escucha decir al joven Mauro, en un testimonio que hoy toma un nuevo significado con el paso del tiempo. Fiel a su estilo frontal, concluye: “Les dije que no, porque yo quería jugar con la Argentina. A ver si me llaman la siguiente y listo”.