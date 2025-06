Wanda Nara vivió una angustiante situación en la televisión italiana tras el juicio con Mauro Icardi

La mediática Wanda Nara , demostró una vez más su capacidad para convertir cualquier situación en un negocio. Tras su paso por los juzgados de Milán para resolver la escandalosa separación con Mauro Icardi , la empresaria no perdió tiempo y se trasladó a Roma para ser parte de un episodio del Bailando con las estrellas de aquel país, celebrando dos décadas del certamen, pero allí vivió un incómodo momento.

El evento televisivo, emitido este viernes 30 de mayo, reunió a ocho duplas campeonas de temporadas pasadas. A pesar de no ser la más destacada en técnica, Wanda Nara logró alzarse con la victoria junto al profesional Yovanny Moreta Felis. Su presentación, una samba de Brasil llena de energía, contó con el magnetismo de la rubia, aunque su desempeño en la coreografía dejó que desear.

Sin embargo, el momento incómodo llegó durante las críticas del jurado. Los expertos no dudaron en señalar su falta de preparación, ya que solo había asistido a un ensayo previo. “Te pagamos para venir, y viniste dos días antes”, le expresaron de manera tajante. Wanda justificó su ausencia mencionando los trámites legales con Mauro Icardi que la tuvieron ocupada: "Estaba con el divorcio en Milán".

El tenso momento que pasó Wanda Nara en el Bailando con las estrellas de Italia

Embed - Wanda Nara pasó un mal momento en el Bailando de Italia

La tensión escaló cuando la panelista mencionó que su trofeo anterior se había perdido en medio del divorcio. Uno de los jueces no dejó pasar la oportunidad y lanzó un dardo envenenado: “Está quien no ve la copa, y está quien no ve a los hijos”, en una clara alusión a Icardi.