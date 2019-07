Así reaccionó Charlotte Caniggia cuando le preguntaron por la amante de su papá

Charlote Caniggia se presentó en la pista del Bailando 2019. Además de realizar la coreografía, la joven habló sobre la relación entre sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

"Yo hablo con mis papás todos los días, no están separados", afirmó la participante. Los rumores de separación arrancaron cuando Mora Godoy reveló en el programa de Marcelo Tinelli que el Pájaro le había contado que estaba separado durante una cena con amigos en común.

Luego, trascendió que el ex astro de fútbol le había confirmado a un amigo a través de mensajes de WhatsApp que estaba distanciado de Nannis desde hace un año y medio.

"En cualquier momento aparece una chica, tiene unas ganas de aparecer. Hay una chica que viajó con el 'Pájaro' a Brasil. Mariana está enojada con esa situación", dijo Ángel De Brito en referencia a Sofía Bonelli, una periodista de 26 años señalada como la supuesta amante de su papá.

"No sé. Yo no la conozco (a Sofía). Sé sobre todos los rumores, porque como cholula veo todo lo que pasa, pero no quiero hablar de eso", le contestó Charlotte.