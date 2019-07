La supuesta amante de Caniggia, apuntó contra Nannis: "Si quiero la destrozo"

Claudio Paul Caniggia estaría enfrentando su divorcio de Mariana Nannis luego de más de tres décadas juntos.

En el medio, apareció una supuesta tercera en discordia, Sofía Bonelli, a quien la mujer del Pájaro acusa de haber filtrado unos audios en los que los ataca tanto a ella como a su marido.

Sin embargo, en diálogo con Pamela a la Tarde, la joven periodista de 26 años se desentendió del tema.

"Estoy de vacaciones. Me estoy cagando de la risa de esto desde que me levanté a la mañana. Es bizarro pero entiendo por dónde viene todo. Chicos, lo único que voy a decir es que no tengo nada que ver con esto. Yo salto y voy a hablar por primera vez y nada más. A mi no me interesa ser una figura pública, no me interesa el Bailando, me han ofrecido todo y me chupa todo un huevo. Lo único que quiero aclarar para que no manches mi nombre, le hablo al abogado ese que salió a hablar de mí, sin conocerme, sin tener idea", arrancó Sofía, haciendo alusión a Juan Manuel Dragani, el letrado de Nannis, quien se encontraba escuchándola desde un móvil.

"Vas a tener que demostrar todo esto en la justicia, porque te estás metiendo en una grosa. Yo no tengo nada que ver. Esto quiero dejar en claro: a mi el Pájaro no me importa. Hablen con él, búsquenlo. Que él hable. Yo no tengo nada que ver. Lo único que quiero aclarar es esto: a mí me importa mi familia, me importa mi apellido. Lo quería aclarar porque me rompe los huevos", lanzó enfurecida.

"¡No me interesa hablar de Claudio Paul! ¡hablen con él! Te juro que no me interesa hablar de Claudio Paul, como no me interesa hacerlo desde marzo. A mí no me interesa, yo no estoy buscando todo esto, nada que ver. Lo que quiero aclarar es que ese abogado deje decir cosas que no son para ensuciarme a mí porque la otra dice que me ensucia a mi", expresó cuando le consultaron sobre cuál era su relación con Claudio Paul.

"¡Busquen a Mariana! Yo lo único que aclarar es esto: que no tengo nada que ver y que no me manche a mí. La voy a denunciar por calumnias e injurias porque a mi me metieron un tema groso. No tengo nada que ver, me chupa un huevo", insistió.