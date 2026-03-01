El actor visitó a la conductora de El Trece y allí emocionó a todos tras relatar las últimas horas de su querida esposa.

Mirtha Legrand recibió a grandes invitados en la clásica mesaza de los días sábados y una de las figuras que la visitó fue Arturo Puig. El actor compartió una hermosa noche con la diva y en un momento reveló cómo fueron los últimos momentos de Selva Alemán.

El día tres de septiembre del 2024 anunciaron el fallecimiento de la actriz y el mundo del espectáculo quedó totalmente consternado. El actor la recuerda siempre y por supuesto que en el programa de Mirtha decidió hacerlo.

"Teníamos la idea de mudarnos con Selva porque era muy grande la casa", comenzó contando Arturo Puig en el ciclo de Mirtha. También subrayó que todo cambió cuando su esposa comenzó a tener malestares físicos: "Ella empezó con un dolor muy grande en el estómago".

El fuerte y emotivo relato de Arturo Puig sobre las últimas horas de Selva Alemán Arturo Puig contó cómo fueron los últimos momentos de Selva Alemán antes de morir y conmovió a Mirtha Legrand "El infarto de mujeres generalmente se da con un dolor del estómago; a los hombres, por ahí es el brazo izquierdo. Vino un médico, la revisó y dijo: 'No, no, está todo bien'. Dijo que a lo mejor era algo que comió'", contó Puig sobre el momento en que Selva Alemán tuvo el infarto.