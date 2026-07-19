¡Arranca el show de clausura! íconos de la música hacen vibrar el MetLife antes de la gran final del Mundial

El último baile dio su inicio. 90 minutos antes del gran partido y con numerosos artistas de renombre, así se disfruta el espectáculo.

El reloj marcó las 14:42 y el césped del MetLife Stadium se transformó en el escenario principal de una ceremonia inolvidable. A una hora y veinte minutos de que el árbitro esloveno Slavko Vini marque el inicio de la gran final de la Copa del Mundo entre la Selección argentina y España, la FIFA puso en marcha un espectáculo de primer nivel internacional.

La cartelera cuenta con un mix de estrellas: la cuota de acción de la mano del actor Tom Cruise, y un despliegue musical de Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger. A esta constelación se le suma además el reconocido streamer IShowSpeed.

El inicio del mega show de clausura El gran espectáculo comenzó con el youtuber Speed, conocido por ser anti-Argentina y anti-Messi. El streamer oficializó la apertura de la ceremonia con el tema "Champions". En el escenario, numerosos bailarines vestidos de dorado acompañaron la performance.