Antonela Pane reveló que duró menos de una semana en su trabajo por un affaire: "Me encontraron en el..."

Antonela Pane es una influencer y figura mediática argentina que ganó visibilidad en redes por su contenido de corte erótico y su presencia en plataformas como Instagram y OnlyFans. Con una marcada personalidad y polémico estilo, la creadora de contenido expresó otra de sus icónicas anécdotas.

El contexto ocurrió en el programa de Martín Cirio por YouTube "A Jugar Martina", que involucró una mesa de numerosas figuras del espectáculo, como Camila Mayan, Daniela Celis, Julieta Castro y Ana Espósito.

En ese momento, los invitados expresaban sus peores experiencias laborales, fue el turno de Antonela , donde contó lo vivido en uno de sus trabajos como recepcionista, en el cual duró menos de una semana.

Anto Pane reveló que duró menos de una semana en su trabajo por un polémico affaire: "Me encontraron en el..."

"Me anoté de recepcionista y duré una semana. Primero me encontraron 'friqui friqui' con un mozo en el baño que me encantaba, me vio por las cámaras la dueña", expresó Anto Pane respecto a su antiguo trabajo .

Lo dicho generó risas en la mesa, pero la situación no se quedó allí: "Me agarró y me dijo, mirá no das con el perfil porque tenés videos en internet, y queremos a alguien un poquito más seria, así que te tenemos que echar. Después me dediqué a vender contenido, asique gracias Negroni".

Otras experiencias polémicas de Anto Pane

Anto Pane Eva Perón Instagram.jpg Anto Pane vestida de Eva Perón. Créditos: Archivo MDZ

En 2024 Anto Pane también llamó la atención por declaraciones de corte político: llegó a anunciar que le gustaría ocupar un cargo público (se habló de una posible postulación a diputada para 2025), un movimiento que amplificó su exposición mediática y generó reacciones encontradas.

Su vida pública acumuló además episodios de repercusión: sufrió un accidente automovilístico que fue cubierto por la prensa, protagonizó situaciones conflictivas durante viajes (por ejemplo, incidentes reportados en Punta del Este) y recibió denuncias o acusaciones menores que circularon por redes y portales de entretenimiento. Todo eso alimenta la narrativa mediática que la acompaña.