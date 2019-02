A más de dos meses de la denuncia de violación a Juan Darthés (54) realizada por Thelma Fardin (26), acompañada por el Colectivo de Actrices Argentinas, Ángela Torres (20) volvió a referirse al tema y, por primera vez, acusó al actor -su ex compañero de elenco en Simona- de ser "un violador".

En diálogo con el programa Hay que ver (a las 17.15, por El Nueve), Torres dio más detalles sobre su experiencia como compañera de trabajo de Darthés en Simona, la tira de Pol-ka que emitió El Trece en la misma época en la que Calu Rivero (31) dijo que el actor la acosó.

De entrada, Ángela fue contundente: "Era horrible". "Pasé momentos recontra angustiantes. Además era convivir con él todos los días de 8 a 6 de la tarde escenas en donde él era como mi papá, buscar el hombre ideal en él era muy difícil", agregó.

Asimismo, luego de que el notero de Hay que Ver le cuente que habló con Fernando Burlando, el abogado del actor, Torres lo interrumpió y, por primera vez, llamó a Darthés "violador".

"No transformemos las cosas: es un violador. Es tan fácil como eso, no creamos las cosas hipócritas que se dicen y creamos por primera vez en la mujer. Por una vez en Argentina tiene que haber justicia para la mujer", sentenció.

A su vez, al ser consultada sobre la denuncia pública que Fardin realizó con el apoyo del Colectivo Actrices Argentinas en el Multiteatro, en diciembre pasado, Torres detalló: "Salí y me largué a llorar fuerte. Fue muy especial esa conferencia de prensa, fue como una bajada de ficha muy grande. Siento que la mina tenía un ejército atrás de mujeres creyendo en ella y valorando su palabra, como diciendo ‘esto está diciendo esta chica y no lo vamos a discutir, vamos a cambiar las cosas'".

Y, además, la hija de Gloria Carrá (47), quien el martes pasado también se había referido a Darthés de manera contundente ("Me parece asqueroso, repugnante, andá a saber cómo operaba. Todo lo que pasó me movilizó como mujer en muchos aspectos"), concluyó: "Yo recién este año empiezo a usar la palabra militante, y empiezo a poder decir si, soy feminista".

Cabe destacar que durante las grabaciones de Simona, Ángela prefirió no entrar en polémica al brindar declaraciones sobre Darthés y las denuncias que comenzaban a aparecer entonces.

Juan Darthés y Ángela Torres protagonizaron "Simona".

"No voy a hablar del tema. Para mí es muy incómodo el lugar que me toca. Prefiero no hablar porque cualquier cosa que puedo decir puedo meter la pata", dijo en marzo del año pasado cuando un notero de Intrusos (América, a las 13.30) le preguntó al respecto.

En aquella nota, la joven actriz también negó las versiones que indicaban que ella había pedido no grabar más escenas con el actor. "Es mi compañero. Yo me llevo bien. Es absolutamente mentira todo lo que se estuvo diciendo. Jamás pediría no grabar con alguien", aseguró.

Sin embargo, inmediatamente luego de la denuncia de Fardin, la actriz acusó a Darthés de ser "un monstruo", y posteriormente, contó qué le decía durante las grabaciones del programa. "Era raro lo que hacía, me decía: ‘¿Viste negrita todo lo que están diciendo?’ buscando mi complicidad. Era muy incómodo”, reveló.

