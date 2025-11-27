El conductor de América sorprendió a todos al revelar una experiencia que vivió con la periodista cuando trabajaban juntos.

El periodista sacó los trapitos al sol. Foto: captura de video / América TV.

Ángel de Brito decidió sacar los trapitos al sol con respecto a la experiencia que tuvo cuando compartía trabajo con Fernanda Iglesias. La panelista que hoy se encuentra trabajando con María Belén Ludueña tuvo un paso por LAM y no se fue de la mejor manera.

En la emisión del miércoles, el conductor de América decidió contar al aire una polémica situación que vivió con la periodista: "Fernanda, que habla pavadas todo el día, vino acá a sentarse un montón de veces borracha". En ese momento, el resto del panel quedó en shock.

Ángel de Brito lanzó una dura acusación contra Fernanda Iglesias Ángel de Brito lanzó una dura acusación contra Fernanda Iglesias y generó polémica Luego, agregó: "Así que no sé qué habla de los demás como profesional. Están de testigos todos los que estaban en ese momento; hubo un día que no pudo hablar porque estaba doblada y tirada", confesó Ángel de Brito sobre la mala situación.