¿Se separa Miranda!? Ángel de Brito reveló que el dúo pop planea darle fin a su exitosa carrera

Ángel de Brito fue el encargado de revelar los planes futuros para la banda pop Miranda! conformada por Juliana Gattas y Ale Sergi. Qué dijo en LAM.

Sin lugar a dudas, los últimos años han sido de los mejores para la carrera musical del dúo pop Miranda!. Con las reversiones de sus clásicos más queridos, lograron llegar a millones de seguidores más, sin embargo, parece que no todo es bueno dentro de la relación entre Ale Sergi y Juliana Gattas.

De Brito dijo todo sobre la posible separación de Miranda! En las últimas horas, fue Ángel de Brito quien dio a conocer tal vez la peor noticia para los fanáticos que los siguen desde siempre. Tras el show brindado en el Estadio Ferro frente a más de 35 mil personas, no todo lo que brilla es oro para Miranda!.

Los datos de Ángel de Brito sobre la separación de Miranda! De acuerdo a las confesiones de De Brito, el show lo dejó "muy decepcionado" a pesar de la visita estelar de Lali Espósito sobre el escenario y, además, aseguró que la banda tomará caminos diferentes "hasta nuevo aviso". Por otro lado, Ángel reveló que considera que Miranda! "es la mejor banda pop de la Argentina desde los Virus".

mirandaenvivo_1764068917755 Ángel de Brito fue el encargado de largar la bomba. @mirandaenvivo Más adelante, el conductor de LAM confesó que todos estos rumores llegaron luego de que se filtrara un flyer que aseguraba que el show de diciembre será el último hasta más adelante: "En principio, anunciaron la vuelta para el 2027 (...) Esto salió ayer así medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’. Después cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque, bueno, medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”.