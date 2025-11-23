Así fue el primer show de Miranda! en Ferro: una invasión pop junto a Lali ante más de 30 mil personas

Con más 35 mil personas presentes en el Estadio Ferro Carril Oeste y entradas agotadas, Miranda ! inició la invasión pop, en el primero de sus tres shows en la Ciudad de Buenos Aires . El sábado 22 de noviembre, el dúo compuesto por Juliana Gattas y Ale Sergi hizo vibrar el estadio del barrio porteño de Caballito, con sus históricos hits y lo mejor del Nuevo Hotel Miranda , álbum que lanzaron este 2025.

Antes del plato principal, el público vivió una previa con dos sets de la fiesta Poppa, que incluyó un karaoke donde Joaquín Levinton interpretó Pasos al costado de Turf y el hit de Miranda !, Tu misterioso alguien. También se presentó el grupo español Dorian, que fue parte de la apertura oficial.

La llegada de Miranda ! no se hizo esperar. A las 21:05, el afamado dúo pop se subió al escenario para dar inicio a la invasión pop que contó con un repertorio de 29 canciones en un despliegue de dos horas que combinó música, increíble puesta visual, coreografías alucinantes, un estilo extraterrestre y todo el furor por parte del público.

El escenario estuvo dividido en tres niveles, con dos tarimas elevadas para la baterista Ludovica Morell y el guitarrista Gabriel Lucena. Una pantalla gigante mostró durante gran parte del recital la fachada del Hotel Miranda , el universo visual que da marco a los últimos dos discos del dúo.

Como si fuera poco, el cuerpo de baile se integró en varias canciones con coreografías sincronizadas, de increíble despliegue, y con llamativos cambios de vestuario que acompañaron las distintas etapas del show.

La apertura del show fue de la mano de “Ritmo y decepción” y siguió con “Siempre que lo beso”. Desde ese momento, el ritmo no bajó. Canciones como “Dice lo que siente”, “Uno los dos” y “Lo que siento por ti” formaron parte de un repertorio amplio, con intervenciones visuales de los artistas invitados que grabaron en los discos, entre ellos Tini, Emilia, Nicki Nicole, Abraham Mateo y Mateo de Conociendo Rusia.

Miranda! en Ferro Miranda! en Ferro. Luana Gonzales Kaiber @luligk.ph /Gustavo Correa /Cortesía @apa_agencia @mirandaenvivo

Sin dudas, uno de los momentos más destacados de la noche fue la aparición de Lali en escena, quien ingresó con un catsuit negro para interpretar “Mejor que vos” y “Yo te diré”, los dos temas en los que colabora con Miranda!. La participación de la diva pop encendió al público y marcó el inicio del tramo final.

Tras la llegada de Lali, sonaron “Traición”, “Mentía”, “Enamorada” y otros clásicos infaltables en el repertorio de Miranda!. Luego, vestidos de blanco, caminaron por la pasarela para interpretar “Tu misterioso alguien”, el tema que, este año, volvió a tener protagonismo cuando el dúo la cantó el La Voz Argentina. Asimismo, hace unas semanas, la mismísima Dua Lipa la cantó en español en uno de sus shows en el Estadio River Plate.

Después de ese emotivo momento, las luces se apagaron, dejando a la incertidumbre el regreso del dúo al escenario. Minutos más tarde, Juliana y Ale volvieron a aparecer, agradeciendo al público presente por acompañarlos en esa primera noche especial. Entonces, fue el propio Sergi quien dijo: “Gracias por acompañarnos todo este tiempo y bienvenidos los más nuevos. El cierre de esta noche es una canción que nos conectó a todos, por primera vez, allá por el 2004”.

Miranda! en Ferro Miranda! en Ferro. Luana Gonzales Kaiber @luligk.ph /Gustavo Correa /Cortesía @apa_agencia @mirandaenvivo

Así fue que dieron paso a la melodía icónica de “Don”, el último tema de la noche que puso a todos a saltar, con fuegos artificiales, llamaradas, lásers, humo y papel picado. ¡El cierre perfecto para una noche pop única!

Nuevas fechas de Miranda! en Ferro: días, entradas y más

Este domingo 23 de noviembre, Miranda! volverá a copar el Estadio Ferro, en un show con entradas agotadas. Asimismo, el dúo anunció una tercera para el viernes 20 de diciembre, también en Ferro, para cerrar el año con lo mejor de la invasión pop.

Las entradas para la última fecha del año se encuentran a la venta a través del sitio oficial de Enigma Tickets.

Mirá todas las fotos de la primera noche de Miranda! en Ferro

Miranda! en Ferro Miranda! en Ferro. Luana Gonzales Kaiber @luligk.ph /Gustavo Correa /Cortesía @apa_agencia @mirandaenvivo

Miranda! en Ferro Miranda! en Ferro. Luana Gonzales Kaiber @luligk.ph /Gustavo Correa /Cortesía @apa_agencia @mirandaenvivo

Miranda! en Ferro Miranda! en Ferro. Luana Gonzales Kaiber @luligk.ph /Gustavo Correa /Cortesía @apa_agencia @mirandaenvivo

Miranda! en Ferro Miranda! en Ferro. Luana Gonzales Kaiber @luligk.ph /Gustavo Correa /Cortesía @apa_agencia @mirandaenvivo

Miranda! en Ferro Miranda! en Ferro. Luana Gonzales Kaiber @luligk.ph /Gustavo Correa /Cortesía @apa_agencia @mirandaenvivo

Miranda! en Ferro Miranda! en Ferro. Luana Gonzales Kaiber @luligk.ph /Gustavo Correa /Cortesía @apa_agencia @mirandaenvivo