Analía Franchín se destapó en las redes: "Me veo mejor que hace 20 años"

Aunque no suele subir muchas fotos de su físico en sus redes sociales, Analía Franchín se sintió movilizada a dejar un mensaje en su cuenta de Instagram con una imagen a pura sensualidad.

"Y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal", escribió junto a la foto, además de los hashtag #40isthenew20 ("los 40 de ahora son los 20 de antes" #maritegirls #sexymama y #foryoureyesonly.

En diálogo con Teleshow, la panelista explicó que la llevó a tomar esa determinación. "Fue un poco porque veo que cuando alguna mujer qué pasó los 40/45 sube una foto donde se ve la pierna por encima de la rodilla, ya la critican porque se supone que 'no está en edad de eso'. ¿Y quien dice que no? ¿El sistema? ¿Las otras mujeres?", expresó.

"Yo puedo creer en Dios y disfrutar de mi cuerpo también", agregó en referencia a la frase con la que acompañó el posteo. "Absolutamente creo que los 40 de hoy son los 20 de antes. Yo tengo 46 y me veo realmente mejor que a los 26", comentó en relación al hashtag en el que hacía referencia a eso.

"Además siempre fui vaga para el gym, vaga posta, y hace un año me di cuenta que si quería conservar lo bueno que la genética me había dado tenía que meterme en el gym. Y por tema salud también. Hice varios cambios alimenticios", reveló.

"E incorporé cosas que capaz antes no. No salgo sin protector , no salteo ninguna comida, no hago sociales por obligación. Mi casa es mi lugar en el mundo", concluyó.

Fuente: Teleshow