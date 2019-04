La paz no llega para la familia de Emilio Disi. Luego de que se diese a conocer un presunto romance oculto entre el actor fallecido e Iliana Calabró, y fuertes detalles sobre las ganas que tuvo de casarse con Elvira y su herencia, ahora salió a la luz una impactante revelación sexual sobre Pepe Parada, hermano mayor de Emilio, a través del testimonio de Analía Franchín.

De invitada en Pamela a la tarde (América), la periodista reveló un fuerte episodio que vivió con el actor y productor fallecido en febrero de 2003. “Pepe era un zarpado, hoy el colectivo de Actrices Argentinas lo pisaría, directamente le pasaría por encima”, sostuvo en el magazine conducido por Pamela David.

Ante la repregunta de la conductora, Franchín dio a conocer un bizarro fetiche solicitado por el hermano de Disi. “Un tipo que te invita a meter su miembro en una copa de champagne y que después tomes de la pajita… es un zarpado”, reveló Analía, asegurando que adecuaba sus formas de hablar por el horario del programa.

“A mí me lo pidió, y hasta me dio el ejemplo de una actriz uruguaya que acá en Argentina todos queremos. Me dijo 'Porque a mí hasta ella me lo hizo'. Yo le dije ‘qué bueno, pero yo no canto tan bien como ella, así que el micrófono no lo voy a agarrar”, declaró la ex panelista de Los Ángeles de la Mañana, Bendita e Intrusos.

“Hay un montón de situaciones que antes eran de una manera y que no significa que estuviesen bien, pero que las conocemos”, comentó Carmela Bárbaro tras los impactantes dichos, mientras Pamela permanecía incrédula por las palabras de la invitada. “Esto es muy fuerte. Me sorprende, a veces uno piensa que hay un filtro”, dijo la conductora, que además preguntó si todavía estaban al aire.

Marcela Parada, sobrina de Emilio Disi, la cruzó a Franchín por haber dicho eso de Pepe, pero la respuesta de la periodista fue letal: “A vos tu tío no te ofreció que le metas el pene en una copa”.

“A mí si un hombre me hace eso, le parto la copa en la cabeza, pero me parece una gran bajeza contarlo”, replicó Marcela. “No me hago la santa tan poco, yo también he acosado a otros pero no se quejaron. Yo esto lo conté años atrás cuando él todavía estaba vivo”, sentenció Analía.

