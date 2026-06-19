Amalia Granata se metió en la polémica de LUZU TV TV y hundió a Florencia Peña con un fuerte posteo: "Hay que estudiar"

Tras lo sucedido al aire de LUZU TV, la legisladora de Santa Fe salió al cruce y apuntó contra la actriz con un durísimo mensaje en X.

Florencia Peña se encuentra en el ojo de la tormenta tras lo ocurrido en LUZU TV.

El error cometido por Florencia Peña durante una transmisión de LUZU TV continúa provocando reacciones en distintos ámbitos. La conductora aseguró al aire que Jorge Messi había fallecido, una información que resultó ser falsa y que generó un intenso debate por la falta de verificación previa.

La situación derivó en una catarata de cuestionamientos. Mientras numerosos periodistas expresaron su opinión sobre lo ocurrido, la actriz salió a dar explicaciones y apuntó contra integrantes de su equipo de trabajo por lo sucedido.

La actriz dio una información falsa sobre la familia de Lionel Messi. Captura de pantalla Youtube LUZU TV. En paralelo, Nicolás Occhiato tomó una drástica determinación respecto del programa. Aunque el comunicado oficial habló de una salida consensuada, Florencia Peña dejó de formar parte del canal. Además, dos personas de la producción también fueron desvinculadas.

Entre las voces que se sumaron a la polémica apareció Amalia Granata. La diputada utilizó su cuenta de X para manifestar su postura y lanzó una crítica directa contra la actriz.

El posteo que realizó Amalia Granata sobre el tema. Captura de pantalla X @AmelieGranata. Sin filtros, la política cuestionó la presencia de figuras sin formación específica en espacios vinculados a la información y la cobertura periodística.