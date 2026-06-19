Amalia Granata se metió en la polémica de LUZU TV TV y hundió a Florencia Peña con un fuerte posteo: "Hay que estudiar"
Tras lo sucedido al aire de LUZU TV, la legisladora de Santa Fe salió al cruce y apuntó contra la actriz con un durísimo mensaje en X.
El error cometido por Florencia Peña durante una transmisión de LUZU TV continúa provocando reacciones en distintos ámbitos. La conductora aseguró al aire que Jorge Messi había fallecido, una información que resultó ser falsa y que generó un intenso debate por la falta de verificación previa.
La situación derivó en una catarata de cuestionamientos. Mientras numerosos periodistas expresaron su opinión sobre lo ocurrido, la actriz salió a dar explicaciones y apuntó contra integrantes de su equipo de trabajo por lo sucedido.
En paralelo, Nicolás Occhiato tomó una drástica determinación respecto del programa. Aunque el comunicado oficial habló de una salida consensuada, Florencia Peña dejó de formar parte del canal. Además, dos personas de la producción también fueron desvinculadas.
Entre las voces que se sumaron a la polémica apareció Amalia Granata. La diputada utilizó su cuenta de X para manifestar su postura y lanzó una crítica directa contra la actriz.
Sin filtros, la política cuestionó la presencia de figuras sin formación específica en espacios vinculados a la información y la cobertura periodística.
"Para hacer periodismo hay que estudiar y formarse en periodismo. Recuperemos el valor de la palabra (y más si tenés un micrófono) Hoy cualquiera cubre un mundial, hace entrevistas o da noticias sin tener la más mínima noción en comunicación. No denigren a esta hermosa profesión", escribió Granata en la red social.