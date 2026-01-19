Agustina Kämpfer reveló detalles de los acosos tras la denuncia a Pedro Brieguer y pidió justicia

La reconocida periodista brindó detalles alarmantes sobre el comportamiento de su colega durante décadas y planteó un destino diferente para una cifra millonaria.

Agustina Kämpfer rompió el silencio sobre el proceso judicial y social que atraviesa el analista internacional Pedro Brieguer. En una reciente entrevista radial, la comunicadora profundizó en las consecuencias psicológicas y profesionales que sufrieron decenas de mujeres debido a las conductas sistemáticas del acusado. Lejos de ser casos aislados, la entrevistada describió un patrón de hostigamiento que se extendió por tres décadas y que derivó en una causa que hoy busca sentar un precedente de reparación histórica en la industria de los medios de comunicación.

La verdad sobre el caso de Pedro Brieguer y las víctimas El impacto de estas acciones no solo dejó huellas emocionales, sino que alteró proyectos de vida enteros. Según el relato, muchas estudiantes y profesionales se vieron forzadas a interrumpir sus carreras para evitar el contacto con el periodista. "Muchas mujeres renunciaron y dejaron tesis debido a la acción de Brieguer", sentenció la periodista, subrayando que el daño trascendió el ámbito laboral. Incluso mencionó situaciones de extrema gravedad en ámbitos privados, asegurando que "lo de Pedro Brieguer no hay que dejar que se diluya", ya que, según su testimonio, el acusado "durante 30 años acosó mujeres".

La palabra de Agustina Kämpfer tras la denuncia Escándalo con Pedro Brieguer: el fuerte reclamo de Agustina Kämpfer por los fondos públicos Escándalo con Pedro Brieguer: el fuerte reclamo de Agustina Kämpfer por los fondos públicos. Video: AM 990 Splendid Uno de los puntos más polémicos de la actualidad del caso, del cual se ocupa la Justicia, reside en la compensación económica que el analista recibiría tras su desvinculación de la emisora estatal. El colectivo de denunciantes, que inicialmente contaba con 19 integrantes y que hoy suma nuevas voces, busca que ese dinero no llegue a manos del denunciado. "Queremos que los 354 millones de indemnización para Brieguer sea destinada a reparación", manifestó con firmeza, haciendo hincapié en que esos recursos deberían volcarse a campañas de concientización y educación para prevenir futuros abusos contra la mujer.

Agustina Kämpfer en Otro día perdido 2 Agustina Kämpfer rompió el silencio en Radio Splendid. Foto: captura video El Trece La vía legal también enfrenta sus propios desafíos, con medidas que aún esperan una definición de los magistrados. "Pedimos una cautelar que aún no se resolvió", explicó Kämpfer, quien además confesó que la unión de las damnificadas ha sido un proceso transformador para todas. Al respecto, compartió su sentir íntimo tras la exposición del conflicto: "Sentí un alivio cuando se hizo pública la denuncia". Para ella, el acompañamiento de nuevas mujeres que se acercaron tras la difusión del caso ha sido clave para sostener el reclamo: "Cuando se hizo pública la denuncia, muchas mujeres se acercaron para dar su testimonio".