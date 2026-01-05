En el programa Puro Show revelaron una información que tiene como principal protagonista a un reconocido cantante de rock nacional. Fue Fernanda Iglesias, panelista del ciclo, quien contó que el artista estaría saliendo con la bajista de su banda.

Se trata nada más ni nada menos que de Ciro Martínez, cantante de Los Piojos y quien tiene su propio grupo denominado Ciro y Los Persas. De hecho, hace poco se presentaron en la Fiesta Provincial de la Cerveza ante miles de fanáticos que llegaron hasta el Hipódromo de Mendoza.

"Estamos en condiciones de contar que Ciro de Los Piojos está saliendo con su bajista, que se llama Luciana Valdés, tiene 35 años y es conocida como Luli Bass", expresó la periodista en el programa de El Trece.

El famoso cantante que estaría en pareja con su bajista Afirman que un famoso cantante mantiene una relación secreta con la bajista de su banda: quién es Luego, agregó: "Ella estaba casada y Ciro ya la tenía fichada. Él la empieza a tratar muy bien, es divino con ella y ella se enamora y lo deja al marido". También subrayó que estarían juntos hace un año.