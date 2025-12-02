Afirman que Ivana Figueiras fue internada tras la separación con Darío Cvitanich: cómo se encuentra

La socia de Ivana dialogó con el equipo de A la Tarde tras la noticia que salió a la luz.

Ivana Figueiras no la está pasando para nada bien y en A la Tarde (América) pudieron dialogar con Carolina, socia de la modelo, con quien tienen un negocio en Buenos Aires. Esta complicada situación se dio en medio de la separación con Darío Cvitanich y la polémica que surgió con Chechu Bonelli.

Karina Mazzocco pudo charlar con Carolina y ella fue muy sincera: "Decidí hablar yo porque están yendo todos los días al local y no está bueno tener móviles, tenés que ir al trabajo con lo personal y es incómodo para la gente que trabaja ahí", comenzó diciendo.

Respecto a Ivana Figueiras, su socia subrayó que " está muy mal, muy triste y muy angustiada por lo que pasó el fin de semana. Estaba en un proceso de sanación de un vínculo que había tenido". La joven cortó con su pareja anterior en el año 2024 y había apostado al amor con el exfutbolista.

