Afirman que Ivana Figueiras fue internada tras la separación con Darío Cvitanich: cómo se encuentra
La socia de Ivana dialogó con el equipo de A la Tarde tras la noticia que salió a la luz.
Ivana Figueiras no la está pasando para nada bien y en A la Tarde (América) pudieron dialogar con Carolina, socia de la modelo, con quien tienen un negocio en Buenos Aires. Esta complicada situación se dio en medio de la separación con Darío Cvitanich y la polémica que surgió con Chechu Bonelli.
Karina Mazzocco pudo charlar con Carolina y ella fue muy sincera: "Decidí hablar yo porque están yendo todos los días al local y no está bueno tener móviles, tenés que ir al trabajo con lo personal y es incómodo para la gente que trabaja ahí", comenzó diciendo.
Te Podría Interesar
Respecto a Ivana Figueiras, su socia subrayó que " está muy mal, muy triste y muy angustiada por lo que pasó el fin de semana. Estaba en un proceso de sanación de un vínculo que había tenido". La joven cortó con su pareja anterior en el año 2024 y había apostado al amor con el exfutbolista.
Ivana Figueiras fue internada y contaron cómo se encuentra
También, dejó en claro que "hace un montón de tiempo que ella viene soportando comentarios. Hay un hostigamiento de hace meses que no es solo público, sino también por privado, y que sufrimos también en las redes de la marca".
Cuando le consultaron sobre si la promotora de estos agravios era Chechu Bonelli, Carolina dejó en claro que no se la acusa a ella, pero sí confirmó que "la niñera de los hijos de ellos ha comentado fotos de Ivana burlándose, riéndose y poniendo caritas de asco". Cora de Barbieri le preguntó si creían que esa persona era mandada por Chechu y volvió a subrayar que "no creo que sea mandada por nadie".