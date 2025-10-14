Adiós MTV, la famosa señal se apagará tras 44 años de historia musical: cuándo cierra y qué se viene

Sin dudas, no fue una decisión sencilla. Tras varias modificaciones e intentos de permanecer en los cambios generacionales, finalmente la famosa señal MTV Music Television dejará de existir tras 44 años de albergar numerosos íconos de la historial musical. El fin de una era.

El gran canal que se fundó el 1 de agosto de 1981 dice adiós. Así lo decidió Paramount Global e incluye la culminación de MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. El motivo del cierre se habría puesto en jaque tras los avances de las plataformas de streaming y las nuevas formas de consumir música: la televisión quedó a un paso al costado con las nuevas generaciones.

Con un fuerte lema: “Video killed the radio star”, la señal marcó el comienzo de una nueva era en la industria musical. Con el correr de los años, se expandió a nivel mundial, y se fue adaptando a distintas culturas y estilos musicales. En su archivo contiene cientos de icónicos momentos.

Desde el estreno mundial de “ Thriller ” de Michael Jackson en 1983 hasta entrevista en la que David Bowie cuestionó la falta de artistas afroamericanos en pantalla, MTV fue un espejo de los grandes artistas del siglo pasado, y el actual.

En el continente latinoamericano, la señal estadounidense llegó en 1993 y ofreció a los televidentes una programación que incluía videoclips, programas en vivo y contenido original que conectaba con la juventud de aquel entonces.

Cuando cerrará MTV

MTV-ochentas-ver-online La señal se despide tras 44 años de ininterrumpida trayectoria. Créditos: Archivo MDZ

La fecha definitiva del cierre será el 31 de diciembre de 2025. En conjunto con la finalización de un año y el comienzo de otro, terminará un hito histórico musical. Empezará por las señales del Reino Unido e Irlanda, luego seguirá con las de Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

Aunque, no todo es color negro. MTV pasará a transmitir reality shows y programas de entretenimiento como “Teen Mom” y “Georgie Shore”, pero dejará de lado aquello que siempre lo caracterizó: el mundo de la música.

Por el momento, las autoridades no han anunciado nuevas adaptaciones de la señal, si pasará a streaming o si buscará nuevos horizontes fuera de la pantalla grande.