¿A quién iba dirigido? El insólito "desliz" digital de Pampita con la China Suárez que sorprendió a todos

Un impensado error en redes sociales dejó al descubierto una posible maniobra privada de la modelo que duró apenas unos minutos.

Detrás de la cuidada diplomacia que construyeron con el paso de los años tras la turbulenta separación de Benjamín Vicuña, siempre se sostuvo cierto misterio sobre el verdadero vínculo entre Pampita y la China Suárez. Aunque en el ámbito público han coincidido en eventos e incluso compartido postales familiares por el bienestar de sus hijos, un descuido digital volvió a poner bajo la lupa la autenticidad de esa tregua.

Todo se desencadenó cuando Suárez publicó en su cuenta de Instagram una galería fotográfica exhibiendo su outfit diario. Minutos más tarde, la sorpresa fue generalizada: la cuenta oficial de Pampita reposteó la imagen en sus propias stories.

El descuido de la modelo ¿Descuido o intencional? X / elejercitodelam La publicación no llegó a permanecer más de veinte segundos en el perfil de la jurada antes de ser eliminada de forma drástica. Sin embargo, en la era de la inmediatez, la velocidad de los usuarios superó la rapidez del botón de borrado. El Ejército de LAM a través de X, logró capturar la evidencia del posteo y lo viralizó de inmediato en redes sociales.

El episodio puso en evidencia la hipótesis más comentada por estas horas en el entorno del espectáculo: la mecánica de interacción de Instagram suele traicionar a los usuarios cuando intentan enviar una publicación por mensaje privado (DM) a un contacto o grupo reducido y, por error, presionan la opción de compartir en el feed público.